НОВОСТИЗдоровье

Биолог рассказала, как выбрать идеальные помидоры

Екатерина Баранова рекомендует покупать небольшие плоды, которые не выращивали в парниках

18 сентября 2024, 11:44, ИА Амител

Помидоры / Источник фото: unsplash.com
Помидоры / Источник фото: unsplash.com

Биолог Екатерина Баранова в эфире программы "О самом главном" дала два совета по выбору помидоров.

В первую очередь следует выбирать небольшие плоды. Они содержат больше сахара и полезных веществ в сравнении с крупными.

Если важен аромат, то лучше предпочесть помидоры, выращенные на открытом воздухе, а не в теплицах.

"Если помидор выращивается в идеальных условиях и не испытывает стресса, то у него, вероятнее всего, не будет хорошего запаха", – отметила специалист.

Это связано с веществами, которые формируются на листьях овощей в ответ на стресс – открытое солнце, смену температур и прочие факторы.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

12:10:09 18-09-2024

- "Если помидор выращивается в идеальных условиях и не испытывает стресса, то у него, вероятнее всего, не будет хорошего запаха", – отметила специалист." Если человека хорошо напугать, то от такого стресса, будет много разных запахов.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:59:15 18-09-2024

Гость (12:10:09 18-09-2024) - "Если помидор выращивается в идеальных условиях и не испыт... Как бы дистанционно пугануть вас?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:27 18-09-2024

как выбрать идеальные помидоры --- по самые помидоры

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

14:46:03 18-09-2024

Какие помидоры ,мы выберем сами,а вот что делать с повальной фитофторой которой поражено всё кругом.Вон ,даже сирень и та стоит вся пожухлая.Откуда такая зараза?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

20:45:49 18-09-2024

Афиноген (14:46:03 18-09-2024) Какие помидоры ,мы выберем сами,а вот что делать с повальной... Избыточным сырость, яснон дело.
А что делать и кто виноват - обратитесь к Милонову, он все знает

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:52:38 18-09-2024

Вот, прям, чувствую, беолух точно специалист по помидорам!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров