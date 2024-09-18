Биолог рассказала, как выбрать идеальные помидоры

Екатерина Баранова рекомендует покупать небольшие плоды, которые не выращивали в парниках

18 сентября 2024, 11:44, ИА Амител

Помидоры / Источник фото: unsplash.com

Биолог Екатерина Баранова в эфире программы "О самом главном" дала два совета по выбору помидоров.

В первую очередь следует выбирать небольшие плоды. Они содержат больше сахара и полезных веществ в сравнении с крупными.

Если важен аромат, то лучше предпочесть помидоры, выращенные на открытом воздухе, а не в теплицах.

"Если помидор выращивается в идеальных условиях и не испытывает стресса, то у него, вероятнее всего, не будет хорошего запаха", – отметила специалист.

Это связано с веществами, которые формируются на листьях овощей в ответ на стресс – открытое солнце, смену температур и прочие факторы.