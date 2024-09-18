Биолог рассказала, как выбрать идеальные помидоры
Екатерина Баранова рекомендует покупать небольшие плоды, которые не выращивали в парниках
18 сентября 2024, 11:44, ИА Амител
Биолог Екатерина Баранова в эфире программы "О самом главном" дала два совета по выбору помидоров.
В первую очередь следует выбирать небольшие плоды. Они содержат больше сахара и полезных веществ в сравнении с крупными.
Если важен аромат, то лучше предпочесть помидоры, выращенные на открытом воздухе, а не в теплицах.
"Если помидор выращивается в идеальных условиях и не испытывает стресса, то у него, вероятнее всего, не будет хорошего запаха", – отметила специалист.
Это связано с веществами, которые формируются на листьях овощей в ответ на стресс – открытое солнце, смену температур и прочие факторы.
12:10:09 18-09-2024
- "Если помидор выращивается в идеальных условиях и не испытывает стресса, то у него, вероятнее всего, не будет хорошего запаха", – отметила специалист." Если человека хорошо напугать, то от такого стресса, будет много разных запахов.
13:59:15 18-09-2024
Гость (12:10:09 18-09-2024) - "Если помидор выращивается в идеальных условиях и не испыт... Как бы дистанционно пугануть вас?
14:39:27 18-09-2024
как выбрать идеальные помидоры --- по самые помидоры
14:46:03 18-09-2024
Какие помидоры ,мы выберем сами,а вот что делать с повальной фитофторой которой поражено всё кругом.Вон ,даже сирень и та стоит вся пожухлая.Откуда такая зараза?
20:45:49 18-09-2024
Афиноген (14:46:03 18-09-2024) Какие помидоры ,мы выберем сами,а вот что делать с повальной... Избыточным сырость, яснон дело.
А что делать и кто виноват - обратитесь к Милонову, он все знает
23:52:38 18-09-2024
Вот, прям, чувствую, беолух точно специалист по помидорам!