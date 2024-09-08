Врач рассказала, кому стоит отказаться от томатов

В некоторых случаях они могут вызвать обострение болезней

08 сентября 2024, 17:46, ИА Амител

Томаты / Фото: pxhere.com/ru/photo/305630

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в период обострения, а также пациентам с подагрой рекомендуется ограничить употребление томатов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала Галина Волкова, заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы.

По словам эксперта, томаты содержат лимонную и яблочную кислоты, которые могут вызвать изжогу и боль в желудке. Кроме того, эти кислоты усиливают моторику желудочно-кишечного тракта, поэтому в период обострения заболевания употребление томатов может ухудшить состояние пациента.

Также Галина Волкова отметила, что от томатов рекомендуется отказаться при подагре. Это заболевание связано с избыточным накоплением мочевой кислоты в организме, а помидоры задерживают ее выведение. Избыток мочевой кислоты может привести к образованию кристаллов в суставах и почках.