Мошенник обманул таксиста из Барнаула
Возбуждено уголовное дело
18 сентября 2024, 12:25, ИА Амител
Такси / Источник фото: unsplash.com
В Барнауле 27-летний таксист стал жертвой мошенника, сообщили в МВД Алтайского края.
Водителю поступил заказ купить детское питание и оплатить домашнее телевидение с обещанием от клиента вернуть всю сумму, когда таксист приедет по адресу. В итоге молодой человек купил в супермаркете продукты и перевел собственные 6 тысяч рублей по номеру телефона заказчика. А когда приехал на нужный адрес, связаться с клиентом уже не удалось.
Горожанин понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.
12:30:13 18-09-2024
Странный какой-то таксист.
13:15:00 18-09-2024
Кхм... (12:30:13 18-09-2024) Странный какой-то таксист.... Молодой, неопытный
13:26:01 18-09-2024
Хорошая новость. Для всех таксистов, которые так хотят сделать
13:27:04 18-09-2024
оплатить домашнее телевидение через таксиста это что-то новое
13:52:28 18-09-2024
Было ж? Дубль новость?
14:16:32 18-09-2024
Musik (13:52:28 18-09-2024) Было ж? Дубль новость? ... То в Бийске было
20:40:17 18-09-2024
Гость (14:16:32 18-09-2024) То в Бийске было... Один фиг - где-то в Сибири
17:58:12 18-09-2024
Уж сколько раз твердили миру...