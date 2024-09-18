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Мошенник обманул таксиста из Барнаула

Возбуждено уголовное дело

18 сентября 2024, 12:25, ИА Амител

Такси / Источник фото: unsplash.com
Такси / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле 27-летний таксист стал жертвой мошенника, сообщили в МВД Алтайского края.

Водителю поступил заказ купить детское питание и оплатить домашнее телевидение с обещанием от клиента вернуть всю сумму, когда таксист приедет по адресу. В итоге молодой человек купил в супермаркете продукты и перевел собственные 6 тысяч рублей по номеру телефона заказчика. А когда приехал на нужный адрес, связаться с клиентом уже не удалось.

Горожанин понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

Барнаул Мошенники

Комментарии 8

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Кхм...

12:30:13 18-09-2024

Странный какой-то таксист.

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Гость

13:15:00 18-09-2024

Кхм... (12:30:13 18-09-2024) Странный какой-то таксист.... Молодой, неопытный

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Гость

13:26:01 18-09-2024

Хорошая новость. Для всех таксистов, которые так хотят сделать

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Гость

13:27:04 18-09-2024

оплатить домашнее телевидение через таксиста это что-то новое

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Musik

13:52:28 18-09-2024

Было ж? Дубль новость?

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Гость

14:16:32 18-09-2024

Musik (13:52:28 18-09-2024) Было ж? Дубль новость? ... То в Бийске было

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Musik

20:40:17 18-09-2024

Гость (14:16:32 18-09-2024) То в Бийске было... Один фиг - где-то в Сибири

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док

17:58:12 18-09-2024

Уж сколько раз твердили миру...

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