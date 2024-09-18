Мошенник обманул таксиста из Барнаула

Возбуждено уголовное дело

18 сентября 2024, 12:25, ИА Амител

Такси / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле 27-летний таксист стал жертвой мошенника, сообщили в МВД Алтайского края.

Водителю поступил заказ купить детское питание и оплатить домашнее телевидение с обещанием от клиента вернуть всю сумму, когда таксист приедет по адресу. В итоге молодой человек купил в супермаркете продукты и перевел собственные 6 тысяч рублей по номеру телефона заказчика. А когда приехал на нужный адрес, связаться с клиентом уже не удалось.

Горожанин понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.