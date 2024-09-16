Россиян предупредили о новой связанной с лжеоператорами мошеннической схеме

Аферисты опрашивают клиентов о качестве связи и интернета

16 сентября 2024, 22:33, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com

В России набирает популярность новая схема, связанная с лжеоператорами. Как сообщает RT, об этом рассказал руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов.

Как ранее сообщали СМИ, мошенники звонят под видом операторов связи и предлагают мобильные тарифы со скидкой, а затем просят перевести деньги якобы для "гарантии подключения".

Как объяснил Замиралов, телефонные мошенники регулярно звонят от имени операторов связи. Например, сейчас набирает обороты схема, связанная с опросом о качестве связи и интернета. После аферист заявляет о модернизации оборудования или изменении стандартов связи.

"Далее злоумышленники обещают предоставить подробную инструкцию для настройки корректной работы сим-карты и незаметно для клиента убеждают его установить программу удаленного доступа или включить демонстрацию экрана", – предупредил эксперт.