Суд в Барнауле оштрафовал на 330 тысяч рублей пенсионерку за оправдание терроризма

Преступление женщина совершила на своей странице в соцсети

18 сентября 2024, 13:25, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com

В Барнауле 65-летняя женщина получила крупный штраф и лишилась права заниматься определенной деятельностью из-за публичного оправдания и пропаганды терроризма, сообщили в СК Алтайского края.

Тексты и комментарий, оправдывающие деятельность террористических организаций, горожанка опубликовала в 2023 году на своей странице в соцсети. При этом она заведомо знала, что с этой информацией ознакомится много людей.

Вскоре преступление выявили сотрудники ФСБ по Алтайскому краю. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Суд признал ее виновной и оштрафовал на 330 тысяч рублей. А также лишил права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов, администрированием сайтов, групп и чатов в интернете и мессенджерах на два года.