Суд в Барнауле оштрафовал на 330 тысяч рублей пенсионерку за оправдание терроризма
Преступление женщина совершила на своей странице в соцсети
18 сентября 2024, 13:25, ИА Амител
В Барнауле 65-летняя женщина получила крупный штраф и лишилась права заниматься определенной деятельностью из-за публичного оправдания и пропаганды терроризма, сообщили в СК Алтайского края.
Тексты и комментарий, оправдывающие деятельность террористических организаций, горожанка опубликовала в 2023 году на своей странице в соцсети. При этом она заведомо знала, что с этой информацией ознакомится много людей.
Вскоре преступление выявили сотрудники ФСБ по Алтайскому краю. В отношении женщины возбудили уголовное дело.
Суд признал ее виновной и оштрафовал на 330 тысяч рублей. А также лишил права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов, администрированием сайтов, групп и чатов в интернете и мессенджерах на два года.
13:34:11 18-09-2024
терроризма --- потому что тогда в Крокусе были ни ее дети и внуки
13:35:08 18-09-2024
Справились с бабкой, молодцы.
13:39:23 18-09-2024
Старая бандеровка
14:02:50 18-09-2024
маловато будет для свидомой
14:05:13 18-09-2024
Во "вконтактике", поди?
14:24:38 18-09-2024
Теперь государство в безопасности
14:33:08 18-09-2024
Вода камень точит. По капельке море, по былинке стог. Одной бабке урок. Так может скоро никто терроризм оправдывать не будет
16:31:36 18-09-2024
куча таких диких с деменцией и прочей шизой в голове. И правильно, чтоб хоть задумались и изучали вопрос
17:13:02 18-09-2024
А что она написала? Может это просто очки зарабатывают госслужащие
17:47:25 18-09-2024
Так любой преступник скажет, что его просто так наказали, очки зарабатывали. Мы же не знаем, что в реальности он сделал
20:42:47 18-09-2024
Гость (17:47:25 18-09-2024) Так любой преступник скажет, что его просто так наказали, оч... А с каких это пор высказывание своего мнения стало преступлением?
01:28:53 19-09-2024
Кхм... (20:42:47 18-09-2024) А с каких это пор высказывание своего мнения стало преступле...
С 2022 года есть только одна правда, та которую говорит государство