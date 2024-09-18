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Суд в Барнауле оштрафовал на 330 тысяч рублей пенсионерку за оправдание терроризма

Преступление женщина совершила на своей странице в соцсети

18 сентября 2024, 13:25, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com
Молоток судьи / Фото: unsplash.com

В Барнауле 65-летняя женщина получила крупный штраф и лишилась права заниматься определенной деятельностью из-за публичного оправдания и пропаганды терроризма, сообщили в СК Алтайского края.

Тексты и комментарий, оправдывающие деятельность террористических организаций, горожанка опубликовала в 2023 году на своей странице в соцсети. При этом она заведомо знала, что с этой информацией ознакомится много людей. 

Вскоре преступление выявили сотрудники ФСБ по Алтайскому краю. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Суд признал ее виновной и оштрафовал на 330 тысяч рублей. А также лишил права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов, администрированием сайтов, групп и чатов в интернете и мессенджерах на два года.

Барнаул Происшествия Терроризм

Комментарии 12

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Гость

13:34:11 18-09-2024

терроризма --- потому что тогда в Крокусе были ни ее дети и внуки

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Гость

13:35:08 18-09-2024

Справились с бабкой, молодцы.

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Гость

13:39:23 18-09-2024

Старая бандеровка

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Гость

14:02:50 18-09-2024

маловато будет для свидомой

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Кхм...

14:05:13 18-09-2024

Во "вконтактике", поди?

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Гость

14:24:38 18-09-2024

Теперь государство в безопасности

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Гость

14:33:08 18-09-2024

Вода камень точит. По капельке море, по былинке стог. Одной бабке урок. Так может скоро никто терроризм оправдывать не будет

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Гость

16:31:36 18-09-2024

куча таких диких с деменцией и прочей шизой в голове. И правильно, чтоб хоть задумались и изучали вопрос

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Владимир

17:13:02 18-09-2024

А что она написала? Может это просто очки зарабатывают госслужащие

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Гость

17:47:25 18-09-2024

Так любой преступник скажет, что его просто так наказали, очки зарабатывали. Мы же не знаем, что в реальности он сделал

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Кхм...

20:42:47 18-09-2024

Гость (17:47:25 18-09-2024) Так любой преступник скажет, что его просто так наказали, оч... А с каких это пор высказывание своего мнения стало преступлением?

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Гость

01:28:53 19-09-2024

Кхм... (20:42:47 18-09-2024) А с каких это пор высказывание своего мнения стало преступле...
С 2022 года есть только одна правда, та которую говорит государство

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