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Бийчанина задержали за оправдание атаки украинских беспилотников

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы

01 августа 2024, 14:04, ИА Амител

В Алтайском крае 34-летнего жителя задержали за публичное оправдание террористической атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает региональная ФСБ.

"Житель Бийска, используя свой аккаунт во "ВКонтакте", совершил публичное оправдание террористической атаки на социальные объекты Москвы путем размещения комментария, содержащего положительную оценку указанных действий", – рассказали в ведомстве.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы за "публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет".

Бийск Терроризм

Комментарии 11

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Гость

14:50:41 01-08-2024

Чем больший таким оправдателям срок дадут, тем лучше.

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Гость

15:13:13 01-08-2024

объекты Москвы --- так это когда было то, 2 года назад? Его 2 года искали?

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Гость

15:15:26 01-08-2024

Гость (15:13:13 01-08-2024) объекты Москвы --- так это когда было то, 2 года назад? Его ... Следствие. Установленные УПК РФ сроки.

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Гость

16:02:38 01-08-2024

Гость (15:13:13 01-08-2024) объекты Москвы --- так это когда было то, 2 года назад? Его ... Он опубликовал это на своей странице в ВК, его искать и не надо было. Надо было соблюсти процессуальные сроки в соответствии с УПК РФ.

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Гость

15:56:14 01-08-2024

Не лишним будет напомнить сколько получил министр Сердюков который пол-армии продал

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Гость

16:01:31 01-08-2024

Гость (15:56:14 01-08-2024) Не лишним будет напомнить сколько получил министр Сердюков к... Сердюков здесь причем? Если Сердюкова не наказали как вам этого бы хотелось, то почему вы не хотите наказывать этого гада, который является по сути предателем? Как связаны эти события?

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Гость

17:21:42 01-08-2024

Гость (16:01:31 01-08-2024) Сердюков здесь причем? Если Сердюкова не наказали как вам эт... Если вы не понимаете как это связано, я вам этого точно объяснить не смогу

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Св

17:14:48 01-08-2024

Мразину отправить на зону лет на десять

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Константин

19:17:03 01-08-2024

Насколько же это эпично - закрепить ролик с ютуба, который не грузится !!!

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Гость

19:34:25 01-08-2024

Константин (19:17:03 01-08-2024) Насколько же это эпично - закрепить ролик с ютуба, который ...
Нормально все грузится и показывает.

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Гость

22:48:40 01-08-2024

Сейчас сижу на Тюбике, нарочно проверяю! Всё прекрасно работает, хочешь скачивай, хочешь грузи. Так что нечего сочинять. Может, в столицах какие проблемы, не знаю. Но в крае нет заморочек.

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