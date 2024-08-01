Бийчанина задержали за оправдание атаки украинских беспилотников

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы

01 августа 2024, 14:04, ИА Амител

В Алтайском крае 34-летнего жителя задержали за публичное оправдание террористической атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает региональная ФСБ.

"Житель Бийска, используя свой аккаунт во "ВКонтакте", совершил публичное оправдание террористической атаки на социальные объекты Москвы путем размещения комментария, содержащего положительную оценку указанных действий", – рассказали в ведомстве.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы за "публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет".