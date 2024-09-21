Картаполов рассказал, как пройдет осенний призыв в России

По словам парламентария, повестки пока будут присылать традиционным способом

21 сентября 2024, 12:20, ИА Амител

Призывники на плацу / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Осенний призыв в России пройдет по старым правилам, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Также депутат рассказал, что повестки военнообязанным будут приходить традиционным способом, так как реестр воинского учета работает пока в тестовом режиме.

Полноценно он заработает к 1 января.

Реестр воинского учета – это формируемая военкоматами база данных о гражданах, подлежащих воинскому учету. Его внедрение автоматизирует процессы призыва.