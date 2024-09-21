Депутат допустил исчезновение семейной ипотеки

Это может произойти из-за кабальных процентов и огромного взноса, считает Николай Арефьев

21 сентября 2024, 14:31, ИА Амител

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Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев считает, что при новых ставках семейная ипотека в России может исчезнуть. Об этом он сказал изданию news.ru.

Поводом для такого заявления стало то, что 20 сентября ВТБ повысил первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50,1% из-за сокращения лимитов по госпрограмме.

"При кабальных процентах и взносе 50% такая ипотека, вероятно, скоро будет свернута, – говорит Арефьев. – Она по карману будет очень немногим и не будет решать никаких жилищных вопросов в нашей стране. Думаю, по-другому не получится".

По его словам, найти половину суммы от стоимости жилья сложно, и тем, у кого есть такие деньги, выгоднее сразу купить квартиру или взять кредит, чем переплачивать по ипотеке.

Он также подчеркнул, что в мире нет аналогов российской ситуации: "Только у нас такая обдираловка – берешь одну квартиру, а платишь за три".