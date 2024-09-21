Депутат допустил исчезновение семейной ипотеки
Это может произойти из-за кабальных процентов и огромного взноса, считает Николай Арефьев
21 сентября 2024, 14:31, ИА Амител
Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев считает, что при новых ставках семейная ипотека в России может исчезнуть. Об этом он сказал изданию news.ru.
Поводом для такого заявления стало то, что 20 сентября ВТБ повысил первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50,1% из-за сокращения лимитов по госпрограмме.
"При кабальных процентах и взносе 50% такая ипотека, вероятно, скоро будет свернута, – говорит Арефьев. – Она по карману будет очень немногим и не будет решать никаких жилищных вопросов в нашей стране. Думаю, по-другому не получится".
По его словам, найти половину суммы от стоимости жилья сложно, и тем, у кого есть такие деньги, выгоднее сразу купить квартиру или взять кредит, чем переплачивать по ипотеке.
Он также подчеркнул, что в мире нет аналогов российской ситуации: "Только у нас такая обдираловка – берешь одну квартиру, а платишь за три".
16:34:15 21-09-2024
"Только у нас такая обдираловка – берешь одну квартиру, а платишь за три". - и что замглавы по экономической политике предлагает? Лапки вверх, гражданин Астафьев? Или найдете у себя яйца с банками разобраться?
21:04:16 21-09-2024
Гость (16:34:15 21-09-2024) "Только у нас такая обдираловка – берешь одну квартиру, а пл... нет это мировая тенденция. везде кредиты ДО РО ГО
12:07:30 23-09-2024
Гость (21:04:16 21-09-2024) нет это мировая тенденция. везде кредиты ДО РО ГО... 0,5 % дорого?
21:03:45 21-09-2024
класс! можно поднять аренду квартир!! а семейную можно выплачивать при свободном доходе от 200 000 р мес.
09:49:23 24-09-2024
Дожили до того ,что жильё стало несбыточной мечтой.Какая то однушка стоит 4 миллиона рублей!!!Это куда годится?Ещё критиковали советское время.Да тогда у людей надежда была,и как -никак люди получали жильё.А теперь что?Где ваш хвалёный достойный уровень жизни при капитализме?Полное враньё и безысходность.