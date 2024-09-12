Больше берут за наличку. О ценах на квартиры в Барнауле и стоит ли их сейчас покупать

Что происходит на рынке недвижимости в Алтайском крае после отмены льготной ипотеки и правда ли, что стали меньше покупать квартиры

12 сентября 2024, 09:45, ИА Амител

Аренда квартир в Барнауле станет "безумно дорогой" и вообще все "идет в худшую сторону" после отмены льготной ипотеки. Такой прогноз дал гость "Переговорки" на amic.ru руководитель агентства недвижимости "Облака" Никита Филатов. Мрачное будущее ждет рынок недвижимости, если не введут новые льготные ипотечные программы, считает эксперт. Кстати, он также рассказал, что вскоре сельскую ипотеку тоже ждут изменения – рядом с городом жилье приобрести не получится. Сделок с недвижимостью с начала июля (когда в России завершилась льготная ипотека на новостройки) стало меньше, говорит Филатов. Но при этом теперь больше тех, кто покупает квартиры за наличный расчет. Поговорили о ценах на жилье в столице Алтайского края и о том, под какой процент дают сегодня кредит банки. Какие все еще остались льготные программы. И почему не все ИТ-специалисты из Алтайского края могут оформить ИТ-ипотеку.

Кто в "Переговорке"?



Никита Филатов – основатель агентства недвижимости "Облака".

Специалист по недвижимости с 11-летним опытом работы. Провел более 800 сделок. Вместе с агентством пережил несколько кризисов на рынке недвижимости. Эксперт в области ипотечного кредитования.01:07 Правда ли, что после отмены льготной ипотеки сорвалось порядка 73% сделок на рынке недвижимости?

02:04 "Ипотека на "вторичку" под 22%". Как сегодня изменились условия кредитования на покупку жилья.

02:47 "Если работодатель в Москве или Питере, то взять кредит не получится". О том, насколько востребована в Алтайском крае айти-ипотека.

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05:36 "Уже вскоре условия могут измениться". О сельской ипотеке и о том, почему она интересна городским жителям.

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07:42 Какие особые условия для покупателей предлагают застройщики и как, пытаясь сэкономить, не нарваться на мошенников?

10:10 Можно ли отказаться от навязываемых банком дополнительных условий и тем самым "удешевить" ипотечный кредит?

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13:49 "Аренда будет безумно дорогой" и "все идет в худшую сторону". Прогноз от эксперта, чего ждать уже в недалеком будущем.

15:40 "Однушки" по 30-40 тысяч". Сколько стоит сегодня снять квартиру в Барнауле?

16:42 Стоит ли сейчас покупать квартиры и в какое жилье лучше вкладываться?