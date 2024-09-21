Жительница Барнаула снялась в программе "Богиня свиданий" на телеканале "Суббота!"
Софья Русских заявила, что считает себя в прямом смысле богиней
21 сентября 2024, 14:55, ИА Амител
Жительница Барнаула Софья Русских снялась в шоу "Богиня свиданий" на телеканале "Суббота!". Суть программы в том, что три соперницы должны покорить свиданием сердце мужчины и в конце он выберет для отношений ту, с которой ему понравилось больше всего.
22-летняя Софья рассказала, что 15 лет занимается пением.
"Меня очень вдохновляют походы на свидания. Свидания у меня как работа с графиком 5/2. Я богиня свиданий, потому что я в прямом смысле – богиня", – рассказала о себе девушка.
Герою выпуска Софья устроила свидание в стиле иммерсивного театра, а также провела арт-практику – она попросила парня испачкать руки в краске и оставить на ее белой футболке отпечатки ладошек. В итоге молодой человек замарал рубашку и был недоволен, так как вещь стоит 70 тысяч.
Тем не менее жительнице Барнаула удалось победить конкуренток и взять звание "Богиня свиданий".
15:24:02 21-09-2024
Эта богиня больше походит на телятину, не первой свежести
17:06:23 21-09-2024
Гость (15:24:02 21-09-2024) Эта богиня больше походит на телятину, не первой свежести ... Да, слегка б/у в 22.
Успевай, багиня!
16:36:29 21-09-2024
Представляю азарт у богине свиданий в борьбе за жениха, если у него рубашки по 70 тысяч, за такой кошелёк стоит побороться. Только не надо говорить про какие то чувства, деньги, деньги и ещё раз деньги.
18:38:54 21-09-2024
ВВП (16:36:29 21-09-2024) Представляю азарт у богине свиданий в борьбе за жениха, если... В кредит поди брал
17:06:10 21-09-2024
приятно и восхитительно наблюдать за богиней, это новый тренд в воспитании молодежи, богиня устанавливает новые тенденции в моральном облике последующих ее примеру богинь
19:47:52 21-09-2024
На таких богинях, пока держится Русский мир.
20:00:59 21-09-2024
Фото, конечно, то ещё произведение искусства. Прямь про пение с 15 лет. А вообще - что за дурдом?
21:10:41 21-09-2024
Ну и бАгиня... Ни кожи, ни рожи.
22:07:05 21-09-2024
А что не совсем без платья.
23:06:05 21-09-2024
Светлана (22:07:05 21-09-2024) А что не совсем без платья.... Это на втором сведание.
09:40:27 23-09-2024
А кто ее снял?