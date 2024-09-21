Жительница Барнаула снялась в программе "Богиня свиданий" на телеканале "Суббота!"

Софья Русских заявила, что считает себя в прямом смысле богиней

21 сентября 2024, 14:55, ИА Амител

Кадр из шоу "Богиня свиданий" / vk.com/subbotatv

Жительница Барнаула Софья Русских снялась в шоу "Богиня свиданий" на телеканале "Суббота!". Суть программы в том, что три соперницы должны покорить свиданием сердце мужчины и в конце он выберет для отношений ту, с которой ему понравилось больше всего.

22-летняя Софья рассказала, что 15 лет занимается пением.

"Меня очень вдохновляют походы на свидания. Свидания у меня как работа с графиком 5/2. Я богиня свиданий, потому что я в прямом смысле – богиня", – рассказала о себе девушка.

Герою выпуска Софья устроила свидание в стиле иммерсивного театра, а также провела арт-практику – она попросила парня испачкать руки в краске и оставить на ее белой футболке отпечатки ладошек. В итоге молодой человек замарал рубашку и был недоволен, так как вещь стоит 70 тысяч.

Тем не менее жительнице Барнаула удалось победить конкуренток и взять звание "Богиня свиданий".