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Жительница Барнаула снялась в программе "Богиня свиданий" на телеканале "Суббота!"

Софья Русских заявила, что считает себя в прямом смысле богиней

21 сентября 2024, 14:55, ИА Амител

Кадр из шоу "Богиня свиданий" / vk.com/subbotatv
Кадр из шоу "Богиня свиданий" / vk.com/subbotatv

Жительница Барнаула Софья Русских снялась в шоу "Богиня свиданий" на телеканале "Суббота!". Суть программы в том, что три соперницы должны покорить свиданием сердце мужчины и в конце он выберет для отношений ту, с которой ему понравилось больше всего.

22-летняя Софья рассказала, что 15 лет занимается пением.

"Меня очень вдохновляют походы на свидания. Свидания у меня как работа с графиком 5/2. Я богиня свиданий, потому что я в прямом смысле – богиня", – рассказала о себе девушка.

Герою выпуска Софья устроила свидание в стиле иммерсивного театра, а также провела арт-практику – она попросила парня испачкать руки в краске и оставить на ее белой футболке отпечатки ладошек. В итоге молодой человек замарал рубашку и был недоволен, так как вещь стоит 70 тысяч.

Тем не менее жительнице Барнаула удалось победить конкуренток и взять  звание "Богиня свиданий".

Барнаул телевидение

Комментарии 11

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Гость

15:24:02 21-09-2024

Эта богиня больше походит на телятину, не первой свежести

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Musik

17:06:23 21-09-2024

Гость (15:24:02 21-09-2024) Эта богиня больше походит на телятину, не первой свежести ... Да, слегка б/у в 22.
Успевай, багиня!

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ВВП

16:36:29 21-09-2024

Представляю азарт у богине свиданий в борьбе за жениха, если у него рубашки по 70 тысяч, за такой кошелёк стоит побороться. Только не надо говорить про какие то чувства, деньги, деньги и ещё раз деньги.

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Musik

18:38:54 21-09-2024

ВВП (16:36:29 21-09-2024) Представляю азарт у богине свиданий в борьбе за жениха, если... В кредит поди брал

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Гость

17:06:10 21-09-2024

приятно и восхитительно наблюдать за богиней, это новый тренд в воспитании молодежи, богиня устанавливает новые тенденции в моральном облике последующих ее примеру богинь

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Гость

19:47:52 21-09-2024

На таких богинях, пока держится Русский мир.

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Гость

20:00:59 21-09-2024

Фото, конечно, то ещё произведение искусства. Прямь про пение с 15 лет. А вообще - что за дурдом?

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Гость

21:10:41 21-09-2024

Ну и бАгиня... Ни кожи, ни рожи.

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Светлана

22:07:05 21-09-2024

А что не совсем без платья.

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Musik

23:06:05 21-09-2024

Светлана (22:07:05 21-09-2024) А что не совсем без платья.... Это на втором сведание.

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Дюша

09:40:27 23-09-2024

А кто ее снял?

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