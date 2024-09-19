Comedy Club объявил о закрытии передачи

Последний выпуск покажут 20 сентября

19 сентября 2024, 18:10, ИА Амител

Comedy Club / Кадр из телеэфира

20 сентября в 21:00 состоится последний выпуск юмористического телешоу Comedy Club. Об этом сообщили "Газете.ru" в пресс-службе ТНТ.

"Дорогие друзья, сегодня мы с радостью сообщаем вам важную новость. Мы с гордостью подтверждаем, что Comedy Club завершает свою работу", – сказал Гарик Харламов в официальном заявлении, с которого начнется финальный выпуск.

В эфире появятся звезды "Женского стендапа" – Ольга Малашенко, Белла Малу и Карина Мейханаджян, а также актеры шоу "Однажды в России" – Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Яна Кошкина. Также в программе примут участие телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, экс-резидент клуба Гавриил Гордеев и генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян.

"Я принимала участие в шоу "Импровизация", которое было закрыто после моего выпуска. Поэтому я очень сожалею, что не смогу быть с вами сегодня", – заявила комикесса Варвара Щербакова.

В пресс-службе проекта также сообщили, что в финальном выпуске телеведущая Юлия Меньшова возьмет у резидентов клуба прощальное интервью прямо на сцене.