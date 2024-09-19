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Comedy Club объявил о закрытии передачи

Последний выпуск покажут 20 сентября

19 сентября 2024, 18:10, ИА Амител

Comedy Club / Кадр из телеэфира
Comedy Club / Кадр из телеэфира

20 сентября в 21:00 состоится последний выпуск юмористического телешоу Comedy Club. Об этом сообщили "Газете.ru" в пресс-службе ТНТ.

"Дорогие друзья, сегодня мы с радостью сообщаем вам важную новость. Мы с гордостью подтверждаем, что Comedy Club завершает свою работу", – сказал Гарик Харламов в официальном заявлении, с которого начнется финальный выпуск.

В эфире появятся звезды "Женского стендапа" – Ольга Малашенко, Белла Малу и Карина Мейханаджян, а также актеры шоу "Однажды в России" – Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Яна Кошкина. Также в программе примут участие телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, экс-резидент клуба Гавриил Гордеев и генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян.

"Я принимала участие в шоу "Импровизация", которое было закрыто после моего выпуска. Поэтому я очень сожалею, что не смогу быть с вами сегодня", – заявила комикесса Варвара Щербакова.

В пресс-службе проекта также сообщили, что в финальном выпуске телеведущая Юлия Меньшова возьмет у резидентов клуба прощальное интервью прямо на сцене.

телевидение

Комментарии 14

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Гость

18:13:20 19-09-2024

Да неужели?

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Musik

18:17:00 19-09-2024

Еще устанем эту банду провожать.

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ВВП

18:35:16 19-09-2024

Ждём, где теперь харчеваться будут

  2 Нравится
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Musik

19:43:00 19-09-2024

ВВП (18:35:16 19-09-2024) Ждём, где теперь харчеваться будут... Найдут себе какую-нибудь помойку.

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Гость

18:43:57 19-09-2024

Действительно радостная новость...

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Кхм...

18:45:49 19-09-2024

Шутить сегодня вредно для здоровья

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Гость

20:47:38 19-09-2024

Вылизанных и припудренных мальчиков надо бы на СВО отправить, а это им сильно весело.

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Гость

21:14:34 19-09-2024

Гость (20:47:38 19-09-2024) Вылизанных и припудренных мальчиков надо бы на СВО отправить... Ты на СВО? Ты вылизанный и припудренный?

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Кхм...

21:43:51 19-09-2024

Гость (21:14:34 19-09-2024) Ты на СВО? Ты вылизанный и припудренный?... Он рыжебородый...
🤣

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Ирина

09:21:25 20-09-2024

Лучше бы Нашу Рашу прекратили выпускать.

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Гость

09:33:05 20-09-2024

Их давно пора закрыть, плоский у них юмор.

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Гость

10:44:11 20-09-2024

они не закрываются, это тв шоу закрывается, тк телек никто не смотрит. везде сейчас в фаворе контекст-реклама, тв рекламы а планах нет уже лет 7, как основного продающего стимула

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Татьяна

13:54:55 20-09-2024

Давно пора закрыть. Да еще женский стендап туда же

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Гость

14:58:40 20-09-2024

Лишь бы снова не открылись!

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