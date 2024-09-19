Comedy Club объявил о закрытии передачи
Последний выпуск покажут 20 сентября
19 сентября 2024, 18:10, ИА Амител
20 сентября в 21:00 состоится последний выпуск юмористического телешоу Comedy Club. Об этом сообщили "Газете.ru" в пресс-службе ТНТ.
"Дорогие друзья, сегодня мы с радостью сообщаем вам важную новость. Мы с гордостью подтверждаем, что Comedy Club завершает свою работу", – сказал Гарик Харламов в официальном заявлении, с которого начнется финальный выпуск.
В эфире появятся звезды "Женского стендапа" – Ольга Малашенко, Белла Малу и Карина Мейханаджян, а также актеры шоу "Однажды в России" – Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Яна Кошкина. Также в программе примут участие телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, экс-резидент клуба Гавриил Гордеев и генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян.
"Я принимала участие в шоу "Импровизация", которое было закрыто после моего выпуска. Поэтому я очень сожалею, что не смогу быть с вами сегодня", – заявила комикесса Варвара Щербакова.
В пресс-службе проекта также сообщили, что в финальном выпуске телеведущая Юлия Меньшова возьмет у резидентов клуба прощальное интервью прямо на сцене.
18:13:20 19-09-2024
Да неужели?
18:17:00 19-09-2024
Еще устанем эту банду провожать.
18:35:16 19-09-2024
Ждём, где теперь харчеваться будут
19:43:00 19-09-2024
ВВП (18:35:16 19-09-2024) Ждём, где теперь харчеваться будут... Найдут себе какую-нибудь помойку.
18:43:57 19-09-2024
Действительно радостная новость...
18:45:49 19-09-2024
Шутить сегодня вредно для здоровья
20:47:38 19-09-2024
Вылизанных и припудренных мальчиков надо бы на СВО отправить, а это им сильно весело.
21:14:34 19-09-2024
Гость (20:47:38 19-09-2024) Вылизанных и припудренных мальчиков надо бы на СВО отправить... Ты на СВО? Ты вылизанный и припудренный?
21:43:51 19-09-2024
Гость (21:14:34 19-09-2024) Ты на СВО? Ты вылизанный и припудренный?... Он рыжебородый...
🤣
09:21:25 20-09-2024
Лучше бы Нашу Рашу прекратили выпускать.
09:33:05 20-09-2024
Их давно пора закрыть, плоский у них юмор.
10:44:11 20-09-2024
они не закрываются, это тв шоу закрывается, тк телек никто не смотрит. везде сейчас в фаворе контекст-реклама, тв рекламы а планах нет уже лет 7, как основного продающего стимула
13:54:55 20-09-2024
Давно пора закрыть. Да еще женский стендап туда же
14:58:40 20-09-2024
Лишь бы снова не открылись!