"Ты сам хороший, что ли?" В РПЦ заявили, что россияне не достойны лучшей власти

Протоиерей Андрей Ткачев считает, что только "пакость" возмутится его словам, а нормальные люди применять к себя такую оценку не станут

23 сентября 2024, 11:46, ИА Амител

Протоиерей Андрей Ткачев / Кадр из видео: телеканал "Спас"

Протоиерей Андрей Ткачев назвал "пакостью" критикующих власть россиян и заявил, что они не заслуживают лучшего. Видеофрагмент речи священника с телеканала "Спас" приводит News.ru.

По его словам, в России 70% "лжесвидетелей", которые кричат, что власть плохая, но на самом деле "это ложь".

"Да даже если была бы плохая, ты достоин лучшего, что ли? Ты вообще хоть раз подумал, что ты, пакость такая, недостоин лучшего", – заявил Ткачев.

Протоиерей при этом уточнил, что бросил эти слова "в воздух", потому что только "пакость" этому возмутится, а "нормальные люди" это к себе применять не станут.