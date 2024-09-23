"Ты сам хороший, что ли?" В РПЦ заявили, что россияне не достойны лучшей власти
Протоиерей Андрей Ткачев считает, что только "пакость" возмутится его словам, а нормальные люди применять к себя такую оценку не станут
23 сентября 2024, 11:46, ИА Амител
Протоиерей Андрей Ткачев назвал "пакостью" критикующих власть россиян и заявил, что они не заслуживают лучшего. Видеофрагмент речи священника с телеканала "Спас" приводит News.ru.
По его словам, в России 70% "лжесвидетелей", которые кричат, что власть плохая, но на самом деле "это ложь".
"Да даже если была бы плохая, ты достоин лучшего, что ли? Ты вообще хоть раз подумал, что ты, пакость такая, недостоин лучшего", – заявил Ткачев.
Протоиерей при этом уточнил, что бросил эти слова "в воздух", потому что только "пакость" этому возмутится, а "нормальные люди" это к себе применять не станут.
"Ты что, достоин лучшей власти? А почему ты считаешь, что не достоин Сталина, Тамерлана какого-нибудь, Иеровоама Безумного, Ахава Нечестивого? Почему ты думаешь, что тебе нужно обязательно иметь хорошую власть? Ты что, сам хороший, что ли? Когда грешник критикует власть – он грешит. Когда святой человек критикует власти – он совершает волю Божью", – высказался Ткачев.
12:05:56 23-09-2024
Когда ж уже это всё мракобесие закончится...
12:30:36 23-09-2024
Т.е. со слов этого бородатого власть критиковать в принципе нельзя, а только поклоняться ей не смотря ни на что. Пусть своих детей учит.
12:40:09 23-09-2024
Т.е мы то, что всего этого достойны..........т.е бараны.
12:57:20 23-09-2024
Религия - это один из механизмов управления народными массами!
И более ни чего!...
13:18:52 23-09-2024
Религия - это один из механизмов управления народными массами!...................Правильно кто=то сказал, что у нас попов больше чем врачей. А церквей больше ,чем больниц. Может пора уже на вещи реально смотреть?
13:29:13 23-09-2024
Да уж им то ,грех роптать.
13:47:24 23-09-2024
Маленько не так. народ имеет ту власть которую хочет. Но народ это большинство. А те кто двигают мир к прогрессу меньшинство или даже единицы. Вот они то и критикуют, но они не народ, они цимус народа, гной народа. Что такое гной? это кровяные стражники не дающие грязи проникнуть в организм. Они жрут грязь попавшую в кровь до тех пор пока не лопнут и их лопнувшие тельца и образуют гной. Если бы не этот механизм организм бы сдох от небольшого пареза пальца.
13:53:01 23-09-2024
а кто дал права этому человеку судить?