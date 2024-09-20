Лукьянов подчеркнул, что проблема заключается в нравственности теории Дарвина, которая изначально предполагает "сиротство рода человеческого"

20 сентября 2024, 22:01, ИА Амител

Православный храм / Фото: unsplash.com

В РПЦ поддержали идею исключить теорию Дарвина из школьной программы. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее экс-глава правительства Чечни Муслим Хучиев предложил исключить информацию о теории Чарльза Дарвина из школьных учебников. Он считает, что она ошибочна, поскольку идет вразрез с религией.

"Хотел бы поддержать позицию, высказанную помощником председателя правительства Российской Федерации Муслимом Хучиевым, и согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую в заблуждение", – сказал председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Он подчеркнул, что проблема заключается в нравственности теории Дарвина, которая изначально предполагает "сиротство рода человеческого". Лукьянов отметил, что многие ученые подвергали сомнению теорию эволюции, продолжил священник, так как ее основополагающие положения противоречат данным современной науки.