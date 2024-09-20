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В РПЦ поддержали идею исключить теорию Дарвина из школьной программы

Лукьянов подчеркнул, что проблема заключается в нравственности теории Дарвина, которая изначально предполагает "сиротство рода человеческого"

20 сентября 2024, 22:01, ИА Амител

Православный храм / Фото: unsplash.com
Православный храм / Фото: unsplash.com

В РПЦ поддержали идею исключить теорию Дарвина из школьной программы. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее экс-глава правительства Чечни Муслим Хучиев предложил исключить информацию о теории Чарльза Дарвина из школьных учебников. Он считает, что она ошибочна, поскольку идет вразрез с религией.

"Хотел бы поддержать позицию, высказанную помощником председателя правительства Российской Федерации Муслимом Хучиевым, и согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую в заблуждение", – сказал председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Он подчеркнул, что проблема заключается в нравственности теории Дарвина, которая изначально предполагает "сиротство рода человеческого". Лукьянов отметил, что многие ученые подвергали сомнению теорию эволюции, продолжил священник, так как ее основополагающие положения противоречат данным современной науки.

религия

Комментарии 34

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Гость

22:52:46 20-09-2024

И это взослые люди говорят

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Мусик

11:33:23 21-09-2024

Гость (22:52:46 20-09-2024) И это взослые люди говорят... а вот что взамен - увидим.
весь мир насилья мы разроем до основанья, а затем.

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Гость

23:03:16 20-09-2024

Слава богу!

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Гость

10:16:05 21-09-2024

Что же вы наделали, вы же будете гореть в гиене огненной за то что пользуетесь сатанинским компьютером, интернетом заморским и грамоту не для прочтения святых книг используете! Идите сейчас же в церкву, отнеси туда все что есть, перепишите в дар все движимое и недвижимое имущество (реквизиты по запросу), отриньте все мирское и молитесь и кайтесь, иначе не будет вам прощения за ваши страшные грехи!!!

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Олег

23:08:02 20-09-2024

Надо еще посредников убрать между Богом и человеком.

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Гость

11:21:08 21-09-2024

Олег (23:08:02 20-09-2024) Надо еще посредников убрать между Богом и человеком.... Стесняюсь спросить, а кто этих рясоносцев назначил посредниками между Богом и человеком? ОН их точно не назначал, получается они сами друг друга назначают!!!!

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Гость

15:41:29 21-09-2024

Олег (23:08:02 20-09-2024) Надо еще посредников убрать между Богом и человеком.... Таких)))

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Элен без ребят

23:08:04 20-09-2024

руки прочь от детей!

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Олег

23:52:17 20-09-2024

Хорошее дело.
Нужны школы при храмах и мечетях причем инклюзивные мусульмане и христиане вместе.
Остальные пусть дурацкую биологию, химию и колдовскую физику учат.

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Гость

11:25:45 21-09-2024

Олег (23:52:17 20-09-2024) Хорошее дело.Нужны школы при храмах и мечетях причем инк... Хорошая идея, ведь если не изучать все названные Вами предметы, я бы еще добавил физику, то жизнь гарантированно наполнится волшебством и чудесами!!! P.S. Ваш сарказм я понял.

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Гость

21:20:41 21-09-2024

Гость (11:25:45 21-09-2024) Хорошая идея, ведь если не изучать все названные Вами предме... физика есть в тексте. вы точно в школе учились?

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Олег

23:56:25 20-09-2024

Как ракеты благословлять то теперь?
Про Ленина и мовзолей, Кашпировский, коче - темы 90-х.
Кто что еще вспомнит?

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Гость

06:35:12 21-09-2024

Олег (23:56:25 20-09-2024) Как ракеты благословлять то теперь?Про Ленина и мовзолей... Только Кашпировского на предмет мошенничества хотят проверить, а этих тянут за счет государства.

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Гость

10:52:05 21-09-2024

Олег (23:56:25 20-09-2024) Как ракеты благословлять то теперь?Про Ленина и мовзолей... Из 90-х: Только в 1992 году Ватикан официально признал, что Земля не является неподвижным телом и действительно вращается вокруг Солнца. Кстати, до официального заявления Папы итальянская Академия наук подавала иск об официальной реабилитации Галилео Галилея и Джордано Бруно. У нас ещё плоскоземельцы в почёте.

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Гость

15:43:55 21-09-2024

Гость (10:52:05 21-09-2024) Из 90-х: Только в 1992 году Ватикан официально признал, что ... Нет, то, что земля может двигаться, католики предполагали и до Коперника. Ватикан извинялся за отношение к Бруно. Предтечами коперниканства были монахи.

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Гость

00:27:13 21-09-2024

Маразм крепчает!

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Гость

08:48:18 21-09-2024

Гость (00:27:13 21-09-2024) Маразм крепчает!...
Все интеллигентные умные люди ещё со школьной скамьи уразумели что человек призошёл от обезьяны.Со скорбием приняли как должн что в их жилах течёт обезьянья кровь.Со всеми прилагаемыми последствиями.

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Гость

15:34:20 21-09-2024

Гость (08:48:18 21-09-2024) Все интеллигентные умные люди ещё со школьной скамьи ура... Иные обезьяны поумнее людей будут. Во всяком случае, не такие подлые и кровожадные.

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Гость

21:22:52 21-09-2024

Гость (08:48:18 21-09-2024) Все интеллигентные умные люди ещё со школьной скамьи ура... неверно вы понимаете теорию. у гоминид современных и человека был дальний многомиллиарднолетназадний предок в виде и размерами с крысу. потом всё - ветви разошлись.

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Гость

01:14:42 21-09-2024

Теория "ошибочна", поскольку идет вразрез с религией!? Считать религию критерием истины значит игнорировать факты в угоду доопытному умозрению. "Обращение Солнца вокруг Земли",
следующее из библейского постулата, есть экспериментально установленное заблуждение. Руководствуясь же мракобесной "логикой" попов, надлежит, пожалуй, запретить и гелиоцентрическую систему Коперника как противоречащую "истине в последней инстанции"?..
Развитие эмбриона - нагляднейшее доказательство эволюции от рыбы до человека: в течение 9 месяцев оно повторяет всю историю жизни на протяжении сотен миллионов лет!

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Дон-Диги-дон

03:54:35 21-09-2024

Аминь

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Гость

04:24:44 21-09-2024

Какое отношение РПЦ к Муслиму имеет ?

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Гость

07:26:14 21-09-2024

Остальные пусть дурацкую биологию, химию и колдовскую физику учат.------ вот да, в мечетях и церквях что хотите изучайте и не изучайте, но остальных только оставьте в покое!

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гость

08:17:18 21-09-2024

где то у них теряется логика,если Бог создал человека,так почему они нас считают рабами божьими,а не детьми?

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Гость

08:27:27 21-09-2024

Как альтернативную и ошибочную версию можно оставить.

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Гость

09:02:53 21-09-2024

Маразм крепчает.

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Гость

09:13:17 21-09-2024

Предлагаю округлить число пи до трех, а то считать неудобно.

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Гость

21:08:49 21-09-2024

Гость (09:13:17 21-09-2024) Предлагаю округлить число пи до трех, а то считать неудобно.... ШиРше нужно мыслить, предлагаю число пи сделать равным единице, чтобы умножать легШе было.

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Гость

09:42:04 21-09-2024

Богу богово, а кесарю кесарево. У религиозных институтов сейчас такие поблажки, чё им надоть?! Ну было у нас уже и язычество, и средневековье. Пора уже повзрослеть человечеству. Да и в конституции прописано, что церковь отделена от государства, а образование к государству относиться. Зачем нос в чужой огород совать-то? Со своим разберитесь.

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Гость

09:43:14 21-09-2024

Уж не зарвались ли дистрибьюторы от бога?

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Гость

11:23:07 21-09-2024

Сейчас мало популяризаторов науки. Один из интереснейших каналов у Станислава Дробышевского, антрополога.

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Гость

13:47:21 21-09-2024

Гость (11:23:07 21-09-2024) Сейчас мало популяризаторов науки. Один из интереснейших кан... Мракобесы минусят тебя, бро.

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Дюша

10:30:48 23-09-2024

А вот и поднаготная вылезла...ГД может приравнять религиозные школы к государственным до конца года...Теперь понятно, откуда ветер дует? Научные степени они уже себе выбили...

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Гость

12:59:07 23-09-2024

Ну ладно, предположим, Дарвина вычеркнули, а как же тот факт, что генетически человек близок шимпанзе и, что самое весёлое, свинье? И от этого факта никуда не деться...

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