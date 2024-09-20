В РПЦ поддержали идею исключить теорию Дарвина из школьной программы
Лукьянов подчеркнул, что проблема заключается в нравственности теории Дарвина, которая изначально предполагает "сиротство рода человеческого"
20 сентября 2024, 22:01, ИА Амител
В РПЦ поддержали идею исключить теорию Дарвина из школьной программы. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что ранее экс-глава правительства Чечни Муслим Хучиев предложил исключить информацию о теории Чарльза Дарвина из школьных учебников. Он считает, что она ошибочна, поскольку идет вразрез с религией.
"Хотел бы поддержать позицию, высказанную помощником председателя правительства Российской Федерации Муслимом Хучиевым, и согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую в заблуждение", – сказал председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Он подчеркнул, что проблема заключается в нравственности теории Дарвина, которая изначально предполагает "сиротство рода человеческого". Лукьянов отметил, что многие ученые подвергали сомнению теорию эволюции, продолжил священник, так как ее основополагающие положения противоречат данным современной науки.
22:52:46 20-09-2024
И это взослые люди говорят
11:33:23 21-09-2024
Гость (22:52:46 20-09-2024) И это взослые люди говорят... а вот что взамен - увидим.
весь мир насилья мы разроем до основанья, а затем.
23:03:16 20-09-2024
Слава богу!
10:16:05 21-09-2024
Что же вы наделали, вы же будете гореть в гиене огненной за то что пользуетесь сатанинским компьютером, интернетом заморским и грамоту не для прочтения святых книг используете! Идите сейчас же в церкву, отнеси туда все что есть, перепишите в дар все движимое и недвижимое имущество (реквизиты по запросу), отриньте все мирское и молитесь и кайтесь, иначе не будет вам прощения за ваши страшные грехи!!!
23:08:02 20-09-2024
Надо еще посредников убрать между Богом и человеком.
11:21:08 21-09-2024
Олег (23:08:02 20-09-2024) Надо еще посредников убрать между Богом и человеком.... Стесняюсь спросить, а кто этих рясоносцев назначил посредниками между Богом и человеком? ОН их точно не назначал, получается они сами друг друга назначают!!!!
15:41:29 21-09-2024
Олег (23:08:02 20-09-2024) Надо еще посредников убрать между Богом и человеком.... Таких)))
23:08:04 20-09-2024
руки прочь от детей!
23:52:17 20-09-2024
Хорошее дело.
Нужны школы при храмах и мечетях причем инклюзивные мусульмане и христиане вместе.
Остальные пусть дурацкую биологию, химию и колдовскую физику учат.
11:25:45 21-09-2024
Олег (23:52:17 20-09-2024) Хорошее дело.Нужны школы при храмах и мечетях причем инк... Хорошая идея, ведь если не изучать все названные Вами предметы, я бы еще добавил физику, то жизнь гарантированно наполнится волшебством и чудесами!!! P.S. Ваш сарказм я понял.
21:20:41 21-09-2024
Гость (11:25:45 21-09-2024) Хорошая идея, ведь если не изучать все названные Вами предме... физика есть в тексте. вы точно в школе учились?
23:56:25 20-09-2024
Как ракеты благословлять то теперь?
Про Ленина и мовзолей, Кашпировский, коче - темы 90-х.
Кто что еще вспомнит?
06:35:12 21-09-2024
Олег (23:56:25 20-09-2024) Как ракеты благословлять то теперь?Про Ленина и мовзолей... Только Кашпировского на предмет мошенничества хотят проверить, а этих тянут за счет государства.
10:52:05 21-09-2024
Олег (23:56:25 20-09-2024) Как ракеты благословлять то теперь?Про Ленина и мовзолей... Из 90-х: Только в 1992 году Ватикан официально признал, что Земля не является неподвижным телом и действительно вращается вокруг Солнца. Кстати, до официального заявления Папы итальянская Академия наук подавала иск об официальной реабилитации Галилео Галилея и Джордано Бруно. У нас ещё плоскоземельцы в почёте.
15:43:55 21-09-2024
Гость (10:52:05 21-09-2024) Из 90-х: Только в 1992 году Ватикан официально признал, что ... Нет, то, что земля может двигаться, католики предполагали и до Коперника. Ватикан извинялся за отношение к Бруно. Предтечами коперниканства были монахи.
00:27:13 21-09-2024
Маразм крепчает!
08:48:18 21-09-2024
Гость (00:27:13 21-09-2024) Маразм крепчает!...
Все интеллигентные умные люди ещё со школьной скамьи уразумели что человек призошёл от обезьяны.Со скорбием приняли как должн что в их жилах течёт обезьянья кровь.Со всеми прилагаемыми последствиями.
15:34:20 21-09-2024
Гость (08:48:18 21-09-2024) Все интеллигентные умные люди ещё со школьной скамьи ура... Иные обезьяны поумнее людей будут. Во всяком случае, не такие подлые и кровожадные.
21:22:52 21-09-2024
Гость (08:48:18 21-09-2024) Все интеллигентные умные люди ещё со школьной скамьи ура... неверно вы понимаете теорию. у гоминид современных и человека был дальний многомиллиарднолетназадний предок в виде и размерами с крысу. потом всё - ветви разошлись.
01:14:42 21-09-2024
Теория "ошибочна", поскольку идет вразрез с религией!? Считать религию критерием истины значит игнорировать факты в угоду доопытному умозрению. "Обращение Солнца вокруг Земли",
следующее из библейского постулата, есть экспериментально установленное заблуждение. Руководствуясь же мракобесной "логикой" попов, надлежит, пожалуй, запретить и гелиоцентрическую систему Коперника как противоречащую "истине в последней инстанции"?..
Развитие эмбриона - нагляднейшее доказательство эволюции от рыбы до человека: в течение 9 месяцев оно повторяет всю историю жизни на протяжении сотен миллионов лет!
03:54:35 21-09-2024
Аминь
04:24:44 21-09-2024
Какое отношение РПЦ к Муслиму имеет ?
07:26:14 21-09-2024
Остальные пусть дурацкую биологию, химию и колдовскую физику учат.------ вот да, в мечетях и церквях что хотите изучайте и не изучайте, но остальных только оставьте в покое!
08:17:18 21-09-2024
где то у них теряется логика,если Бог создал человека,так почему они нас считают рабами божьими,а не детьми?
08:27:27 21-09-2024
Как альтернативную и ошибочную версию можно оставить.
09:02:53 21-09-2024
Маразм крепчает.
09:13:17 21-09-2024
Предлагаю округлить число пи до трех, а то считать неудобно.
21:08:49 21-09-2024
Гость (09:13:17 21-09-2024) Предлагаю округлить число пи до трех, а то считать неудобно.... ШиРше нужно мыслить, предлагаю число пи сделать равным единице, чтобы умножать легШе было.
09:42:04 21-09-2024
Богу богово, а кесарю кесарево. У религиозных институтов сейчас такие поблажки, чё им надоть?! Ну было у нас уже и язычество, и средневековье. Пора уже повзрослеть человечеству. Да и в конституции прописано, что церковь отделена от государства, а образование к государству относиться. Зачем нос в чужой огород совать-то? Со своим разберитесь.
09:43:14 21-09-2024
Уж не зарвались ли дистрибьюторы от бога?
11:23:07 21-09-2024
Сейчас мало популяризаторов науки. Один из интереснейших каналов у Станислава Дробышевского, антрополога.
13:47:21 21-09-2024
Гость (11:23:07 21-09-2024) Сейчас мало популяризаторов науки. Один из интереснейших кан... Мракобесы минусят тебя, бро.
10:30:48 23-09-2024
А вот и поднаготная вылезла...ГД может приравнять религиозные школы к государственным до конца года...Теперь понятно, откуда ветер дует? Научные степени они уже себе выбили...
12:59:07 23-09-2024
Ну ладно, предположим, Дарвина вычеркнули, а как же тот факт, что генетически человек близок шимпанзе и, что самое весёлое, свинье? И от этого факта никуда не деться...