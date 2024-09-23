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Бастрыкин поручил завести дело на приезжего, избившего водителя автобуса в Барнауле

Также председатель СКР затребовал доклад по ситуации

23 сентября 2024, 12:15, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который избил водителя маршрутки в Барнауле, сообщили в федеральном Следкоме.

Накануне в соцсетях рассказали, что в автобусе № 47 произошел конфликт между шофером и пассажиром. Последний сначала грубо требовал взять у него деньги за проезд, а потом несколько раз ударил водителя.

В пресс-службе СК при этом нападавшего назвали "приезжим". Барнаульские следователи уже проводят проверку по статье о хулиганстве.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах", – подчеркнули в ведомстве.

Барнаул Происшествия

Комментарии 5

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Гость

12:35:12 23-09-2024

И это правильно!

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Гость

12:37:20 23-09-2024

Скоро приезжие станут хозяевами....

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Гость

12:55:54 23-09-2024

Не знаю как на счёт приезжих, но то что скоро без указания Бастрыкина вообще ни чего не будет делаться для защиты, это факт!...

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Гость

14:02:29 23-09-2024

У водителя тяжелая и ответственная работа. И всякая шулупонь будет мешать работать.

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Гость

15:28:08 23-09-2024

Какой всезнающий человек этот Бастрыкин. Надо же.

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