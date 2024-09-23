Бастрыкин поручил завести дело на приезжего, избившего водителя автобуса в Барнауле

Также председатель СКР затребовал доклад по ситуации

23 сентября 2024, 12:15, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который избил водителя маршрутки в Барнауле, сообщили в федеральном Следкоме.

Накануне в соцсетях рассказали, что в автобусе № 47 произошел конфликт между шофером и пассажиром. Последний сначала грубо требовал взять у него деньги за проезд, а потом несколько раз ударил водителя.

В пресс-службе СК при этом нападавшего назвали "приезжим". Барнаульские следователи уже проводят проверку по статье о хулиганстве.