Бастрыкин поручил завести дело на приезжего, избившего водителя автобуса в Барнауле
Также председатель СКР затребовал доклад по ситуации
23 сентября 2024, 12:15, ИА Амител
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который избил водителя маршрутки в Барнауле, сообщили в федеральном Следкоме.
Накануне в соцсетях рассказали, что в автобусе № 47 произошел конфликт между шофером и пассажиром. Последний сначала грубо требовал взять у него деньги за проезд, а потом несколько раз ударил водителя.
В пресс-службе СК при этом нападавшего назвали "приезжим". Барнаульские следователи уже проводят проверку по статье о хулиганстве.
"Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах", – подчеркнули в ведомстве.
12:35:12 23-09-2024
И это правильно!
12:37:20 23-09-2024
Скоро приезжие станут хозяевами....
12:55:54 23-09-2024
Не знаю как на счёт приезжих, но то что скоро без указания Бастрыкина вообще ни чего не будет делаться для защиты, это факт!...
14:02:29 23-09-2024
У водителя тяжелая и ответственная работа. И всякая шулупонь будет мешать работать.
15:28:08 23-09-2024
Какой всезнающий человек этот Бастрыкин. Надо же.