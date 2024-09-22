Пассажир избил водителя маршрутки в Барнауле

Заступиться на пострадавшего никто не смог

22 сентября 2024, 09:33, ИА Амител

Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

Конфликт между пассажиром и водителем произошел в маршрутке № 47. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Что стало причиной потасовки – неизвестно. На опубликованном видео слышно, что сначала пассажир грубо требует взять у него деньги за проезд, а потом несколько раз бьет водителя.

По словам автора сообщения, в этот момент в салоне автобуса находились только старики и дети, поэтому никто не смог остановить конфликт.