Пассажир избил водителя маршрутки в Барнауле
Заступиться на пострадавшего никто не смог
22 сентября 2024, 09:33, ИА Амител
Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"
Конфликт между пассажиром и водителем произошел в маршрутке № 47. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Что стало причиной потасовки – неизвестно. На опубликованном видео слышно, что сначала пассажир грубо требует взять у него деньги за проезд, а потом несколько раз бьет водителя.
По словам автора сообщения, в этот момент в салоне автобуса находились только старики и дети, поэтому никто не смог остановить конфликт.
11:23:54 22-09-2024
заступиться за водилу никто не захотел. так будет честнее, наверное.
15:06:37 22-09-2024
Элен без ребят (11:23:54 22-09-2024) заступиться за водилу никто не захотел. так будет честнее, н... так и за тебя никто не впишется. Чем ты лучше маршрутчика?
11:25:33 22-09-2024
а на первом плане фотки старик или ребенок?)
11:53:28 22-09-2024
Дожили.
Раньше старались зайцем проехать, а сейчас водителя бьют чтобы деньги взял
15:14:08 22-09-2024
Шинник (11:53:28 22-09-2024) Дожили.Раньше старались зайцем проехать, а сейчас водите... Ничего не понял.
Куда скатился мир.
Как вариант- пасс хотел расплатиться баксами, а водитель хотел кц, ну и понеслось... Больше у меня вариантов опьянения произошедшего нет
12:05:07 22-09-2024
Заставлял взять деньги за проезд...забавно!
18:54:59 22-09-2024
На автобусах не езжу , пересекаюсь с ними на дороге.
Пассажира не осуждаю .
19:48:40 22-09-2024
Да старый примитивный трюк подаёшь 5000 и говоришь мельче нет и ездиешь месяц. Все как бы в законе. А то что руки распускал и дебоширид да ещё и против водителя общественного транспорта. Уголовкп чистая
19:55:17 22-09-2024
Вот тут накручивают дураков, потом они с катушек съезжают, там все понятно, хотел рассчитаться безналом, а водитель сказал наличкой, пассажир решил что его права нарушены, только у пассажира нет этих прав, но он об этом не знает, ему в голову выдолбили, что есть, наверное здесь на Амике начитался комментариев и кукушка слетела, совсем уже озверели и отупели люди требуют прав которые сами себе придумали, девушка недавно в маршрутке так же бычить сразу начала когда ей сказали, что терминала нет, с какого перепугу все решили, что перевозчик обязан вам предоставить расчет по безналу, не обязан пока нет такого закона.
19:56:24 22-09-2024
Висит бумажка с номером телефона, а человек с бородой возможно из транспортного комитета. Они ж обещали держать под контролем
20:33:55 22-09-2024
Остановить конфликт... Хе-хе...
09:49:04 23-09-2024
Постоянно езжу на 47. Есть там пара водителей, которые разговаривают через губу и максимально делают все, чтобы пассажиру было неудобно. В том числе есть там один хрен, который намерено не тянет руку, чтобы деньги забрать, мол тянитесь как хотите. Практически все прячут терминалы, да-да, их наконец-то поставили на 47 маршрут. Так что, если побитый водитель из этих неадекватов, то били заслужено и явно мало.
13:27:07 23-09-2024
Домой его отправьте... Этого бородатого