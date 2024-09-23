В Красноярском крае умер четвертый ребенок, отравившийся после ужина едой из магазина
До этого семья съела на ужин пельмени и курицу
23 сентября 2024, 13:13, ИА Амител
В Красноярском крае скончался четвертый ребенок после ужина едой из магазина в селе Красная Сопка Назаровского района.
Как сообщали в региональном СК, 20 сентября родители приготовили на ужин курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Утром 21 сентября у них и их четверых детей 6, 11, 12 и 13 лет появились признаки отравления: тошнота, рвота, головокружение и боли в животе.
6-летняя девочка и 13-летний мальчик в тот же день скончались в больнице. 11-летняя девочка умерла 22-го числа, а прошедшей ночью не стало последнего ребенка – 12-летней дочери.
"В ночное время 23 сентября 2024 года скончалась 12-летняя девочка. Следователи и криминалисты краевого СК России продолжают выполнять неотложные следственные действия", – сказано в публикации.
По предварительным данным, дети умерли от токсического действия неустановленного вещества. Расследование продолжается.
13:16:19 23-09-2024
Вопрос в том , что и другие люди тоже покупали эти же продукты. А трагедия только в этой семье произошла. Может рано на магазин грешить не разобравшись.
13:19:35 23-09-2024
что может быть причиной такой скоропостижной кончины? неужто что-то типа крысиного яда? Страшная трагедия, бедные ребятишки..
13:23:13 23-09-2024
Какой ужас...
14:18:51 23-09-2024
Ну вещество то установят, странно что в одной семье и только дети с летальным исходом.
14:20:30 23-09-2024
грибы они ели?
14:24:46 23-09-2024
Ищите другую причину, возможно, криминальную. Про пельмени сказка не складывается.