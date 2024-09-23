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В Красноярском крае умер четвертый ребенок, отравившийся после ужина едой из магазина

До этого семья съела на ужин пельмени и курицу

23 сентября 2024, 13:13, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru
Скорая помощь / Фото: amic.ru

В Красноярском крае скончался четвертый ребенок после ужина едой из магазина в селе Красная Сопка Назаровского района.

Как сообщали в региональном СК, 20 сентября родители приготовили на ужин курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Утром 21 сентября у них и их четверых детей 6, 11, 12 и 13 лет появились признаки отравления: тошнота, рвота, головокружение и боли в животе.

6-летняя девочка и 13-летний мальчик в тот же день скончались в больнице. 11-летняя девочка умерла 22-го числа, а прошедшей ночью не стало последнего ребенка – 12-летней дочери.

"В ночное время 23 сентября 2024 года скончалась 12-летняя девочка. Следователи и криминалисты краевого СК России продолжают выполнять неотложные следственные действия", – сказано в публикации.

По предварительным данным, дети умерли от токсического действия неустановленного вещества. Расследование продолжается.

Происшествия Красноярский край

Комментарии 6

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Гость

13:16:19 23-09-2024

Вопрос в том , что и другие люди тоже покупали эти же продукты. А трагедия только в этой семье произошла. Может рано на магазин грешить не разобравшись.

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Хз

13:19:35 23-09-2024

что может быть причиной такой скоропостижной кончины? неужто что-то типа крысиного яда? Страшная трагедия, бедные ребятишки..

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Гость

13:23:13 23-09-2024

Какой ужас...

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Гость

14:18:51 23-09-2024

Ну вещество то установят, странно что в одной семье и только дети с летальным исходом.

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Гость

14:20:30 23-09-2024

грибы они ели?

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Гость

14:24:46 23-09-2024

Ищите другую причину, возможно, криминальную. Про пельмени сказка не складывается.

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