Двое детей скончались, поужинав пельменями и курицей в Сибири
Следователи изъяли продукты из магазина, где семья покупала еду
22 сентября 2024, 08:30, ИА Амител
Кухня, на которой готовилась еда / Фото: Kras Mash
Двое детей погибли в Красноярском крае, поужинав пельменями и курицей. Родители и еще двое детей попали в больницу.
Как сообщает телеграм-канал Kras Mash, взрослые купили продукты в сельском магазине "Олимп". Отмечается, что пельмени были домашнего производства.
Семья поела вечером, а утром все начали испытывать симптомы отравления. Чуть позже обратились в больницу. Шестилетнюю девочку и 13-летнего мальчика врачи спасти не смогли. Остальные члены семьи в больнице.
Следователи возбудили уголовное дело, продукцию из магазина изъяли, а владельца торговой точки допросят в ближайшее время.
09:06:01 22-09-2024
Не квартира, а бомжатник! Видео посмотрите. Там от грязи можно скончаться.
11:11:04 22-09-2024
Гость (09:06:01 22-09-2024) Не квартира, а бомжатник! Видео посмотрите. Там от грязи мож... Бомжатник у тебя в голове. Обычное сельское жилье.
16:40:18 22-09-2024
Гость (11:11:04 22-09-2024) Бомжатник у тебя в голове. Обычное сельское жилье....
Да уж... Тут ничего не исправить. Если родились по уши в дерьме, то его ничем не отмоешь.
15:16:02 22-09-2024
Гость (09:06:01 22-09-2024) Не квартира, а бомжатник! Видео посмотрите. Там от грязи мож... Угу.
09:06:16 22-09-2024
А сколько таких магазинов в деревнях торгующих всякой дрянью бесконтрольно...
13:46:05 23-09-2024
Вот вам и капитализм с "заботой " о благополучии .Ляпают что попало, кому не лень ,безо всякого контроля продукции,а в результате смерть невинных людей.Помнится ,моя матушка,работавшая в столовой института в советское время ,рассказывала как проверяющие искрошили все булочки и котлеты ,только потому ,что они были вчерашними.Сейчас что то подобное возможно?
16:02:24 23-09-2024
Афиноген (13:46:05 23-09-2024) Вот вам и капитализм с "заботой " о благополучии .Ляпают что...
Это не в советское время повариха отравила школьников таллием в столовой?
09:33:54 24-09-2024
Гость (16:02:24 23-09-2024) Это не в советское время повариха отравила школьников та... Я не слышал про этот случай ,но если это произошло,то это носит умышленный характер.И здесь не помогут никакие проверки и контроль.Но я то провожу мысль о том ,что в настоящее время нет должного контроля за продукцией-мало ли случаев сальмонеллёза,ботулизма.Недавно ,вроде была информация ,что человек умер от какого то продукта с ботулизмом.