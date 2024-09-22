Двое детей скончались, поужинав пельменями и курицей в Сибири

Следователи изъяли продукты из магазина, где семья покупала еду

22 сентября 2024, 08:30, ИА Амител

Кухня, на которой готовилась еда / Фото: Kras Mash

Двое детей погибли в Красноярском крае, поужинав пельменями и курицей. Родители и еще двое детей попали в больницу.

Как сообщает телеграм-канал Kras Mash, взрослые купили продукты в сельском магазине "Олимп". Отмечается, что пельмени были домашнего производства.

Семья поела вечером, а утром все начали испытывать симптомы отравления. Чуть позже обратились в больницу. Шестилетнюю девочку и 13-летнего мальчика врачи спасти не смогли. Остальные члены семьи в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело, продукцию из магазина изъяли, а владельца торговой точки допросят в ближайшее время.