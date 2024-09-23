В Красноярском крае родители детей, погибших от отравления, пришли в сознание

Их допросят следователи

23 сентября 2024, 13:42, ИА Амител

Кухня, на которой готовилась еда / Фото: СК Красноярского края

В Красноярском крае родители четверых умерших от отравления детей пришли в себя. В ближайшее время их допросят следователи, пишет Kras Mash.

До потери сознания отец успел сказать, что не повез в больницу детей, потому что самому было плохо. Для этого он позвал сестру.

"Родственники говорят, что злосчастные пельмени варила одна из дочек по просьбе мамы. Она могла перепутать приправу с отравой для мух. Беременная женщина на девятом месяце, предварительно, малыш в сохранности", – сказано в публикации.

Как сообщали в региональном СК, 20 сентября родители приготовили на ужин курицу и пельмени, купленные в магазине в селе Красная Сопка Назаровского района. Утром 21 сентября у них и их четверых детей 6, 11, 12 и 13 лет появились признаки отравления.

Все дети вскоре после этого скончались в больнице. По предварительным данным, они умерли от токсического действия неустановленного вещества. Расследование продолжается.