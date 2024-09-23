На Алтае при опрокидывании УАЗа пострадали два человека
Раненых госпитализировали
23 сентября 2024, 15:20, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В селе Артыбаш Республики Алтай житель Подмосковья перевернулся на УАЗе, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось днем 22 сентября у дома № 18 по улице Юртокской.
35-летний автомобилист превысил безопасную скорость и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.
"В результате ДТП водитель и его 36-летний пассажир с полученными травмами были госпитализированы в районную больницу", – рассказали в полиции.
Полицейские возбудили административное расследование.
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