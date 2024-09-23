На Алтае при опрокидывании УАЗа пострадали два человека

Раненых госпитализировали

23 сентября 2024, 15:20, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Артыбаш Республики Алтай житель Подмосковья перевернулся на УАЗе, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось днем 22 сентября у дома № 18 по улице Юртокской.

35-летний автомобилист превысил безопасную скорость и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

"В результате ДТП водитель и его 36-летний пассажир с полученными травмами были госпитализированы в районную больницу", – рассказали в полиции.

Полицейские возбудили административное расследование.