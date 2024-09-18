Автотурист из Санкт-Петербурга разбился на элитном BMW на Алтае

Полиция проводит проверку

18 сентября 2024, 07:45, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай разбился житель Санкт-Петербурга на спорткаре BMW M8. ДТП случилось 17 сентября около 17:55 на 900-м километре Чуйского тракта, сообщили в МВД региона.

Предварительно установили, что 38-летний мужчина при движении со стороны села Ташанта в направлении села Кош-Агач не справился с управлением и с последующим опрокидыванием угодил в кювет.

От полученных травм автомобилист скончался на месте.