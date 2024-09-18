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Автотурист из Санкт-Петербурга разбился на элитном BMW на Алтае

Полиция проводит проверку

18 сентября 2024, 07:45, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай разбился житель Санкт-Петербурга на спорткаре BMW M8. ДТП случилось 17 сентября около 17:55 на 900-м километре Чуйского тракта, сообщили в МВД региона.

Предварительно установили, что 38-летний мужчина при движении со стороны села Ташанта в направлении села Кош-Агач не справился с управлением и с последующим опрокидыванием угодил в кювет.

От полученных травм автомобилист скончался на месте.

"Погибший прибыл в Республику Алтай 15 сентября в компании автотуристов из Санкт-Петербурга, которые планировали прокатиться по Чуйскому тракту на элитных спортивных автомобилях. Причины и обстоятельства ДТП уточняются", – рассказали в МВД.

ДТП Происшествия Республика Алтай

Комментарии 13

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Гость

07:51:10 18-09-2024

Ну уж не элитный автомобиль то был, просто обычная спортивная.

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Гость

08:36:49 18-09-2024

А причины просты: бэмэвэ купиль, права купиль, умения ездить не купиль

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Гость

10:09:19 18-09-2024

Гость (08:36:49 18-09-2024) А причины просты: бэмэвэ купиль, права купиль, умения ездит... А мозги, к сожалению, не продаются

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холмс

11:27:20 18-09-2024

Гость (08:36:49 18-09-2024) А причины просты: бэмэвэ купиль, права купиль, умения ездит... дело не в этом. Там тракт в свое время по запретным местам проводили. Духи убивают водителей
он там не первый бьется. И не факт что он лихачем или пьяным был. Мог например женщину с медвежьей мордой увидать и испугаться и погнать. В пропасть.

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Пишыхот

08:54:06 18-09-2024

Элитная смерть,на элитном,спортивном авто,в элитном Горном Алтае.

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Гость

09:16:19 18-09-2024

С виду не смято жизненное пространство внутри, подушки в круг. Не пристегнут был?

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Гость

09:34:25 18-09-2024

Гость (09:16:19 18-09-2024) С виду не смято жизненное пространство внутри, подушки в кру... В элитных спорткарах не пристегиваются

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Гость

09:48:07 18-09-2024

Где там не справиться с управлением? От Таланты до Кошагача относительно прямая дорога, без крутяков.

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Жора

10:53:00 18-09-2024

Пусть ишо приезжают

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Гость

11:15:31 18-09-2024

Жора (10:53:00 18-09-2024) Пусть ишо приезжают... Дурак ты, Жорик...

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Юс

10:57:09 18-09-2024

Решил погонять на Чуйском.? А зря!

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Гость

11:14:06 18-09-2024

не люблю мамкиных гонщиков - их уверенность в свои умения превышают реальный опыт управления. Купив бмв ты еще не гонщик, а пока только недрозумение на дороге, от которого шарахаются адэкватные водители.

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Гость

19:51:37 18-09-2024

таких безмозглых Духи Гор убивают, точно знаю. За грязь, неуважение, шум, убивают. И правильно

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