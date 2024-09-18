Автотурист из Санкт-Петербурга разбился на элитном BMW на Алтае
Полиция проводит проверку
18 сентября 2024, 07:45, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Республике Алтай разбился житель Санкт-Петербурга на спорткаре BMW M8. ДТП случилось 17 сентября около 17:55 на 900-м километре Чуйского тракта, сообщили в МВД региона.
Предварительно установили, что 38-летний мужчина при движении со стороны села Ташанта в направлении села Кош-Агач не справился с управлением и с последующим опрокидыванием угодил в кювет.
От полученных травм автомобилист скончался на месте.
"Погибший прибыл в Республику Алтай 15 сентября в компании автотуристов из Санкт-Петербурга, которые планировали прокатиться по Чуйскому тракту на элитных спортивных автомобилях. Причины и обстоятельства ДТП уточняются", – рассказали в МВД.
07:51:10 18-09-2024
Ну уж не элитный автомобиль то был, просто обычная спортивная.
08:36:49 18-09-2024
А причины просты: бэмэвэ купиль, права купиль, умения ездить не купиль
10:09:19 18-09-2024
Гость (08:36:49 18-09-2024) А причины просты: бэмэвэ купиль, права купиль, умения ездит... А мозги, к сожалению, не продаются
11:27:20 18-09-2024
Гость (08:36:49 18-09-2024) А причины просты: бэмэвэ купиль, права купиль, умения ездит... дело не в этом. Там тракт в свое время по запретным местам проводили. Духи убивают водителей
он там не первый бьется. И не факт что он лихачем или пьяным был. Мог например женщину с медвежьей мордой увидать и испугаться и погнать. В пропасть.
08:54:06 18-09-2024
Элитная смерть,на элитном,спортивном авто,в элитном Горном Алтае.
09:16:19 18-09-2024
С виду не смято жизненное пространство внутри, подушки в круг. Не пристегнут был?
09:34:25 18-09-2024
Гость (09:16:19 18-09-2024) С виду не смято жизненное пространство внутри, подушки в кру... В элитных спорткарах не пристегиваются
09:48:07 18-09-2024
Где там не справиться с управлением? От Таланты до Кошагача относительно прямая дорога, без крутяков.
10:53:00 18-09-2024
Пусть ишо приезжают
11:15:31 18-09-2024
Жора (10:53:00 18-09-2024) Пусть ишо приезжают... Дурак ты, Жорик...
10:57:09 18-09-2024
Решил погонять на Чуйском.? А зря!
11:14:06 18-09-2024
не люблю мамкиных гонщиков - их уверенность в свои умения превышают реальный опыт управления. Купив бмв ты еще не гонщик, а пока только недрозумение на дороге, от которого шарахаются адэкватные водители.
19:51:37 18-09-2024
таких безмозглых Духи Гор убивают, точно знаю. За грязь, неуважение, шум, убивают. И правильно