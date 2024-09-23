Правительство поддержало законопроект об установке RuStore на iPhone

В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2025 года

23 сентября 2024, 19:43, ИА Амител

iPhone 16 / Фото: unsplash.com

Правительство России поддержало законопроект, обязывающий Apple разрешить магазин приложений RuStore на iPhone, сообщает ТАСС.

При этом кабмин попросил парламентариев учесть некоторые замечания и доработать документ. В случае принятия он вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Какие последствия ждут Apple в случае неисполнения возможного закона, неизвестно. Компания прекратила официальные продажи своих устройств в России в 2022 году. Однако ее продукция по-прежнему доступна в стране благодаря параллельному и серому импорту.

Причем Apple не ушла из России, а лишь приостановила деятельность.