Правительство поддержало законопроект об установке RuStore на iPhone
В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2025 года
23 сентября 2024, 19:43, ИА Амител
iPhone 16 / Фото: unsplash.com
Правительство России поддержало законопроект, обязывающий Apple разрешить магазин приложений RuStore на iPhone, сообщает ТАСС.
При этом кабмин попросил парламентариев учесть некоторые замечания и доработать документ. В случае принятия он вступит в силу 1 сентября 2025 года.
Какие последствия ждут Apple в случае неисполнения возможного закона, неизвестно. Компания прекратила официальные продажи своих устройств в России в 2022 году. Однако ее продукция по-прежнему доступна в стране благодаря параллельному и серому импорту.
Причем Apple не ушла из России, а лишь приостановила деятельность.
08:36:57 24-09-2024
Так оно для Android же
09:30:07 24-09-2024
Гость (08:36:57 24-09-2024) Так оно для Android же... ну вот пусть яблочники и придумают как устанавливать андроид-приложения на айфоны
11:56:19 24-09-2024
Парламентарии в поте лица трудятся, выдумывают законы, указывая Эпплу, Гуглу и Ютубу, что они должны делать. Даже после того, как они прекратили тут бизнес.
Хорошо, что других проблем в стране нет.
12:17:53 24-09-2024
Слишком часто в последнее время наши депутаты напоминают того прапорщика - "Паровоз - стой! Раз, два!".