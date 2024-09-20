Российские ретейлеры представили новый iPhone 16
Стоимость модели начинается от 114 тысяч рублей
20 сентября 2024, 14:16, ИА Амител
МТС в России презентовала новый iPhone 16 Pro Max за сутки до старта мировых продаж. Первые предзаказы компания планирует выдавать уже в эти выходные.
На презентации посетители магазина смогли протестировать новинку и получить подробную консультацию. Технические специалисты изучат модель, чтобы обеспечить корректную работу устройств в мобильной сети.
"МТС традиционно презентует новинки первой в стране. iPhone 16 пользуется высокой популярностью у наших клиентов. Спрос на новинки почти в пять раз выше, чем за первую неделю предзаказов на iPhone 15 в прошлом году. Уже в течение нескольких дней мы начнем выдавать предзаказы, а старт продаж запланирован на самое ближайшее время", – комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
Стоимость iPhone 16 в МТС: Apple iPhone 16 – от 114 990 до 159 990 рублей, Apple iPhone Plus 16 – от 134 990 до 179 990 рублей, Apple iPhone 16 Pro – от 154 990 до 229 990 рублей, Apple iPhone 16 Pro Max – от 194 990 до 254 990 рублей.
Оформить предзаказ можно с частичной или полной предоплатой. Сумма частичной предоплаты на модели iPhone 16 составляет 25 тысяч рублей, предоплата засчитывается в счет стоимости.
После оформления предзаказа клиент получит СМС с подтверждением и предварительным сроком доставки. После поступления первой партии смартфонов в МТС, специалисты кол-центра свяжутся с каждым клиентом, чтобы сообщить о доставке товара.
14:21:37 20-09-2024
собаки понюхали!?
взрывчатки нет!?...
14:44:23 20-09-2024
Нафиг не надо.
15:10:37 20-09-2024
Гость (14:44:23 20-09-2024) Нафиг не надо. ... Так это не для вас информация, а для другой целевой аудитории. Техника, подходящая вам, находится в другой ценовой категории.
15:23:29 20-09-2024
Гость (15:10:37 20-09-2024) Так это не для вас информация, а для другой целевой аудитори... Да. Я предпочитаю более практичное - квартиры.
16:46:06 20-09-2024
Гость (15:23:29 20-09-2024) Да. Я предпочитаю более практичное - квартиры.... саунам?
18:13:21 20-09-2024
Гость (15:10:37 20-09-2024) Так это не для вас информация, а для другой целевой аудитори... Да все уже оценили целевую аудиторию, сплошь кандидаты в психбольницу)))
15:36:03 20-09-2024
неее либо кирпичом станет либо ваще рванет
не надо этого да еще за такое бабло
fly рулит
15:39:01 20-09-2024
Хорошая "игрушка", но практически не ремонтопригодная и дядя Сэм в любой момент может отрубить весь функционал для пользователей в России.
16:53:15 20-09-2024
Гость (15:39:01 20-09-2024) Хорошая "игрушка", но практически не ремонтопригодная и дядя... Дядя сэм много чего электронного может отрубить гражданам РФ, но это не повод что-то не приобретать
22:16:53 20-09-2024
Гость (16:53:15 20-09-2024) Дядя сэм много чего электронного может отрубить гражданам РФ... Вот Кадыров жалуется, что ему Маск отключил дорогущий суперавтомобиль, недавно привезенный. Теперь груда железа.