Российские ретейлеры представили новый iPhone 16

Стоимость модели начинается от 114 тысяч рублей

20 сентября 2024, 14:16, ИА Амител

iPhone 16 / Фото: пресс-служба компании МТС

МТС в России презентовала новый iPhone 16 Pro Max за сутки до старта мировых продаж. Первые предзаказы компания планирует выдавать уже в эти выходные.

На презентации посетители магазина смогли протестировать новинку и получить подробную консультацию. Технические специалисты изучат модель, чтобы обеспечить корректную работу устройств в мобильной сети.

"МТС традиционно презентует новинки первой в стране. iPhone 16 пользуется высокой популярностью у наших клиентов. Спрос на новинки почти в пять раз выше, чем за первую неделю предзаказов на iPhone 15 в прошлом году. Уже в течение нескольких дней мы начнем выдавать предзаказы, а старт продаж запланирован на самое ближайшее время", – комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Стоимость iPhone 16 в МТС: Apple iPhone 16 – от 114 990 до 159 990 рублей, Apple iPhone Plus 16 – от 134 990 до 179 990 рублей, Apple iPhone 16 Pro – от 154 990 до 229 990 рублей, Apple iPhone 16 Pro Max – от 194 990 до 254 990 рублей.

Оформить предзаказ можно с частичной или полной предоплатой. Сумма частичной предоплаты на модели iPhone 16 составляет 25 тысяч рублей, предоплата засчитывается в счет стоимости.

После оформления предзаказа клиент получит СМС с подтверждением и предварительным сроком доставки. После поступления первой партии смартфонов в МТС, специалисты кол-центра свяжутся с каждым клиентом, чтобы сообщить о доставке товара.