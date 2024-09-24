Водитель легковушки погиб при неудачном обгоне на Чуйском тракте

Автомобилист столкнулся с грузовиком

24 сентября 2024, 12:10, ИА Амител

ДТП в Первомайском районе / Фото: полиция Алтайского края

В Алтайском крае водитель иномарки погиб в результате ДТП в районе села Жилино Первомайского района, сообщили в полиции региона.

ДТП случилось утром 24 сентября на Чуйском тракте.

Предварительно установили, что 37-летний водитель Volkswagen Polo ехал со стороны Бийска в направлении Новоалтайска и во время обгона не убедился в безопасности маневра и врезался в грузовик Hino.

ДТП в Первомайском районе / Фото: полиция Алтайского края

"В результате водитель Volkswagen Polo погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи", – рассказали в ведомстве.

Полицейские работают на месте и выясняют все обстоятельства.