Водитель легковушки погиб при неудачном обгоне на Чуйском тракте
Автомобилист столкнулся с грузовиком
24 сентября 2024, 12:10, ИА Амител
ДТП в Первомайском районе / Фото: полиция Алтайского края
В Алтайском крае водитель иномарки погиб в результате ДТП в районе села Жилино Первомайского района, сообщили в полиции региона.
ДТП случилось утром 24 сентября на Чуйском тракте.
Предварительно установили, что 37-летний водитель Volkswagen Polo ехал со стороны Бийска в направлении Новоалтайска и во время обгона не убедился в безопасности маневра и врезался в грузовик Hino.
"В результате водитель Volkswagen Polo погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи", – рассказали в ведомстве.
Полицейские работают на месте и выясняют все обстоятельства.
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