На дорогах Алтайского края за неделю произошло 62 ДТП, погибли два человека
С 16 по 22 сентября полицейские поймали 128 пьяных водителей
24 сентября 2024, 10:41, ИА Амител
Водитель за рулем / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за неделю с 16 по 22 сентября зарегистрировали 62 дорожно-транспортных происшествия, сообщили в ГАИ региона.
В них погибли два человека и 73 пострадали, в том числе 14 детей.
Также за этот период зафиксировали 4657 нарушений ПДД. При этом 128 водителей были пьяны, а 10 из них сели за руль в таком виде повторно.
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