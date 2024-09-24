На дорогах Алтайского края за неделю произошло 62 ДТП, погибли два человека

С 16 по 22 сентября полицейские поймали 128 пьяных водителей

24 сентября 2024, 10:41, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за неделю с 16 по 22 сентября зарегистрировали 62 дорожно-транспортных происшествия, сообщили в ГАИ региона.

В них погибли два человека и 73 пострадали, в том числе 14 детей.

Также за этот период зафиксировали 4657 нарушений ПДД. При этом 128 водителей были пьяны, а 10 из них сели за руль в таком виде повторно.