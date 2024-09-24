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Путин поручил выделить деньги на поддержку отечественных разработчиков видеоигр

О какой именно сумме идет речь, неизвестно

24 сентября 2024, 14:15, ИА Амител

Скриншот из российской игры Atomic Heart (2023)
Скриншот из российской игры Atomic Heart (2023)

Президент РФ Владимир Путин поручил поддержать деньгами отечественных разработчиков видеоигр, сообщается на сайте Кремля.

Средства выделят из федерального бюджета "в целях развития креативных индустрий".

Деньги направят Институту развития интернета, который поддерживает создание и продвижение игр, фильмов, сериалов и другого контента, а также регулирует отношения между интернет-отраслью и властями.

О какой сумме идет речь, не уточняется.

Владимир Путин Игры

Комментарии 3

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есть тетрис

16:37:42 24-09-2024

зачем что-то еще в сфере компьютерных игр разрабатывать?

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Гость

10:11:56 25-09-2024

есть тетрис (16:37:42 24-09-2024) зачем что-то еще в сфере компьютерных игр разрабатывать?... Что за дурацкий вопрос ? А зачем фильмы новые снимают ?

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Гость

14:46:20 25-09-2024

Он бы еще распорядился этих разработчиков привезти в Россию.

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