Путин поручил выделить деньги на поддержку отечественных разработчиков видеоигр

О какой именно сумме идет речь, неизвестно

24 сентября 2024, 14:15, ИА Амител

Скриншот из российской игры Atomic Heart (2023)

Президент РФ Владимир Путин поручил поддержать деньгами отечественных разработчиков видеоигр, сообщается на сайте Кремля.

Средства выделят из федерального бюджета "в целях развития креативных индустрий".

Деньги направят Институту развития интернета, который поддерживает создание и продвижение игр, фильмов, сериалов и другого контента, а также регулирует отношения между интернет-отраслью и властями.

О какой сумме идет речь, не уточняется.