"Создать атмосферу". Интервью с разработчиком первой в истории видеоигры про Алтай

Игра "Сердце Алтая" должна выйти в октябре 2024 года. Она позволит игрокам погрузится в атмосферу Горного Алтая и познакомиться с его культурой

16 апреля 2024, 08:15, Антон Дегтярев

Игра "Сердце Алтая" / Фото предоставлено Данилой Ермаковым

В октябре 2024 года в России выйдет первая в истории компьютерная игра про Алтай. Это приключенческий квест, в рамках которого игроку предстоит найти древний затерянный город. Он сможет виртуально побывать атмосферном приключении по Горному Алтаю, а также познакомиться с культурой и обычаями народов, населяющих эту территорию. Игра называется "Сердце Алтая". Amic.ru поговорил с руководителем проекта и директором студии-разработчика "Аэроплан Games" Данилой Ермаковым о том, какой будет эта игра и почему энтузиасты решили ее сделать о сибирском регионе.

Справка: "Сердце Алтая" – инди-квест, посвящен культуре, мифам и быту коренных народов Республики Алтай. Девушка-блогер Арина Демидова отправляется на поиски затерянного города Атырского царства в Горном Алтае, чтобы сделать крутой репортаж для подписчиков. Авторы обещают, что игроков ждут "медитативное приключение по алтайским красотам", изучение культуры и традиций Алтая, "открытия по стопам художника Николая Рериха" и так далее. Создается проект при участии научных консультантов из Республики Алтай.

"Самое сложное – познать Алтай изнутри"

– Почему для новой игры вы выбрали именно Алтай и его культуру? И с чего вы начали работу?

– Алтай – красивейший регион со своей уникальной многовековой культурой. Он, на мой взгляд, плохо представлен в кинематографе и никак вообще до этого момента в игровой сфере. Поэтому выбор пал именно на него. Разработка началась с попыток повторить эти бескрайние просторы, и все были неудачными. Потом мы поняли, что для сюжетной истории совершенно необязательно стараться сгенерировать и в точности повторить избранные места на Алтае. Достаточно создать атмосферу для погружения в историю.

– То есть вы старались повторить реальный ландшафт Горного? В каких именно районах происходит действие "Сердца Алтая"?

– Действие игры разворачивается в прообразе одной из долин Улаганского района, как наиболее скалистого в республике. Такой рельеф удобен для игрового левел-дизайна, особенно на начальных этапах.

– Вы приезжали на Алтай, чтобы своими глазами увидеть локации?

– К сожалению, еще нет, планирую этим летом устроить рабочую поездку. Тем не менее около полугода я жил на Алтае виртуально: просмотрел сотни видеоматериалов из Сети (если не все), ознакомился со всеми основными популярными порталами, перечитал многие легенды, изучил ряд научных работ по фольклору и культуре Алтая.

Очень помогло общение с носителями культуры, с которыми я знакомился по мере работы с проектом. Я задавал вопросы, уточнял спорные моменты и фокусировался на данных, чтобы отобрать наиболее важную и глубокую информацию для игры. Также общался с хранителем часовни Архангела Михаила на Аккеме и с метеорологом оттуда же. Много интересных фактов узнал о жизни в алтайской глуши и некоторые из них войдут в сюжет игры. В общем, как мог углублялся в суть региона. Это было, наверное, самое сложное в разработке: познать Алтай изнутри.

Скриншоты игры "Сердце Алтая"/ Фото предоставлено Данилой Ермаковым

– Какой у игры сюжет?

– Сюжет игры повествует об отважной девушке-блогере Арине Демидовой. Она отправляется на поиски затерянного города Алтырского царства на территории Горного Алтая. Это частично отражает историю реальной экспедиции, которая должна была состояться в 2021 году по этой территории. Игра планируется из нескольких частей.

– В трейлере и описании к игре упоминается художник Николай Рерих. Как игра с ним связана?

– Фактически его связывает с героиней желание найти сакральную Шамбалу (но цели у них разные), а также, безусловно, любовь к этому краю. В игре, кстати, будет отдельное достижение "Дневник исследователя": дается тогда, когда мы собираем все страницы (отрывки) реального дневника Николая Рериха.

– А фамилия героини – это отсылка к предпринимателям Демидовым, которые связаны с Алтаем?

– Верно. Мне хотелось, чтобы фамилия героини была известна для региона с исторической точки зрения.

Данила Ермаков с министром туризма Республики Алтай Эрчимом Сарбашевым / Фото: vk.com/serenitygame

"Нет цели срубить бабла"

– Вы также сотрудничаете с Министерством туризма Республики Алтай. Как-то вам это помогает?

– С коллегами из Министерства туризма я познакомился в 2023 году. Мы держим связь по актуальным моментам. Безусловно, мне помогли правильно разобраться в аспектах национальной культуры, посодействовали с фотореференсами, была помощь и в других вещах. При поддержке Министерства туризма получилось презентовать проект на Дне Республики Алтай, который проходил на форуме-выставке "Россия" (ВДНХ) в декабре 2023 года.

– А финансовая помощь со стороны государства у вас есть?

– Бюджет игры – это мой карман, который еще к тому же семейный. Выделяем столько денег, сколько получается. Государственной поддержки у проекта на данный момент нет, равно как и частной. Но очень благодарен простым игрокам, которые иногда обращались в "личку" с предложением помочь.

– На вашем сайте указано, что проект создается на некоммерческой основе. Получается, что цели заработать не стоит? Тогда какая у вас цель? И будет ли игра продаваться за деньги?

– Я хочу создать проект, который даст возможность людям совершить познавательное виртуальное путешествие, познать культуру малых народов России через игровой процесс. Я не ставлю цель "срубить бабла". Если игра принесет доход – замечательно. Для меня это станет мотивацией сделать продолжение. Стоимость игры будет средней для инди-сегмента – 350-400 рублей.

– Есть ли игры, с которыми можно сравнить "Сердце Алтая"? На что она будет похожа?

– Это сложный вопрос, так как проект в некотором роде экспериментальный. Если с чем-то сравнивать, то, можно сказать, что это синтез игр Siberia ("Сибирь"), Journey ("Путешествие") и Firewatch ("Пожарный дозор"). Могу сказать чего точно не будет в игре: насилия, крови, смерти протагониста и выживания. Возрастной рейтинг 6+. Игра вполне также подойдет для семейного круга.

– Сколько часов займет полное прохождение "Сердца Алтая"?

– Думаю, в районе четырех-шести часов, не более. У меня нет планов сделать игру на 10, 20 и более часов геймплея, так как это накладывает серьезный отпечаток на игровое окружение, его разнообразие и проработку. К тому же игра будет полностью линейной, то есть отступлений от сюжета нет. У меня нет желания экспериментировать с разными концовками и линиями персонажей. Это слишком рискованно и не подходит для работы в нашем камерном инди-коллективе.

Скриншоты игры "Сердце Алтая" / Фото предоставлено Данилой Ермаковым

"Мир с подводными камнями"

– Из чего состоит геймплей? Судя по тому, что я видел, это хождение по живописным локациям, головоломки и фотографии... Что делается, чтобы игрок не заскучал?

– Наша игра с исследовательским геймплеем. Мы совершаем находки, фотографируем местность, выполняем несложные походные туристические задачи. Знакомимся с дополнительными персонажами и продвигаемся к сюжетной цели. Планируются активности в различных зонах по пути маршрута. Их нужно будет выполнять для получения достижений. Есть и мотивирующие квесты – например, установка палаточного лагеря, сбор грибов или рыбалка. Также игра будет содержать информацию, например, по фауне и археологии региона, которую можно будет поизучать.

– Отзывы после демоверсии противоречивые, говорят, что персонаж слишком медленный, не хватает прыжка. Это исправят?

– Мы "дополируем" геймплей и левел-дизайн игровой локации. Но так как игра не относится к жанру экшен или экшен-адвенчура, тут не требуется прыжок в принципе как элемент достижения какой-либо цели. Например, если персонаж застрял где-то, то это, скорее, вопрос к левел-дизайну, но никак не значит, что нужно добавить прыжок.

– После провала отечественной игры "Смута", которая вышла недавно, вы, может быть, обратили внимание на какие-то аспекты своей игры, которые нужно поправить?

– Я стараюсь не обещать слишком многого, так как инди-разработка – это мир с подводными камнями. У меня на данный момент сложилось понимание того, что хотели бы видеть игроки - на основе интервью и реакций в нашем паблике во "ВКонтакте". Этот список постараюсь проработать в контексте сюжета и возможностей геймплея. Главное, что мои предположения и ожидания целевой аудитории игроков совпадают.

– Читал, что треки для "Сердца Алтая" предоставил горно-алтайский музыкант Добрыня Сатин. Это так? И какая еще музыка будет в игре?

– Да, верно, Добрыня, наверное, один из первых, кто вообще узнал о проекте. Пару лет назад я написал ему с предложением оценить идею и, возможно, поучаствовать в создании музыки для проекта. Мы созвонились и достаточно долго проговорили. Ему очень понравилась идея и скриншоты. В результате он позволил брать безвозмездно любые свои треки для использования в игре. А теперь уже, наверное, главное меню без его песни "Неповторимый путь" будет странно смотреться, она всем полюбилась и очень органично "зашла" в игру. Других исполнителей я пока не рассматривал, но параллельно пишу и свой мини-альбом "Сердце Алтая", который выйдет как саунд-пак к игре. Там будет несколько собственных песен, а также каверы на треки известной на Алтае группы "АлтайКай", которая использует горловое пение и местные музыкальные инструменты.

Данила Ермаков (в центре) у стенда Республики Алтай на выставке-форуме "Россия" / Фото: со страницы Данилы Ермакова в ВК

"Коллектив единомышленников"

– Расскажите о вашей студии "Аэроплан Games". Сколько человек в ней работает?

– "Аэроплан Games" – изначально мой авторский проект. Все участники, а их сейчас всего четверо, трудятся на своих работах и параллельно участвуют в разработке "Сердца Алтая". Такой вот у нас коллектив единомышленников, которые разбросаны по всей территории России.

– А до "Сердца Алтая" вы уже создавали игры?

– Это наш первый именно игровой проект, на котором пришлось многое познавать в сфере геймдева и наступить, я думаю, на все возможные грабли, на которые только можно было наступить. Параллельно с разработкой игры я закончил небольшой арт-проект под названием Bosch Eternal – это иммерсивная арт-галерея, посвященная средневековому художнику Иерониму Босху. Фактически проект представляет собой виртуальный антуражный музей, который можно исследовать от третьего лица совместно с друзьями, общаясь через голосовой чат. Но это не игра в полном смысле слова.

– А сколько времени вы уже занимаетесь "Сердцем Алтая"?

– С учетом изучения материалов, проб и ошибок, переделок, я с командой потратил года три, но надо понимать, что это не чистое время разработки, а переменная занятость на проекте.

Команда разработчиков игры "Сердце Алтая" победила в акселераторе "Начни игру" в номинации

"Хотим презентовать игру в Горно-Алтайске"

– Знаю, что игра должна была выйти в 2023 году. С чем связан перенос?

– Отчасти в связи с нашим участием в акселераторе "Начни игру" (бесплатная программа от Фонда "Сколково" для инди-разработчиков, где они могут "прокачать" свои проекты и побороться за грант. – Прим. ред.), который длился полгода, начиная с августа 2023 года. Проект оказался полезным и позволил пересмотреть свое видение игры. В итоге "Сердце Алтая" стала финалистом второго сезона "Начни игру" в Казани вначале марта этого года и получила номинацию "Другой геймдев" от проекта "Другое Дело" платформы "Россия – страна возможностей".

– Сейчас релиз запланирован на октябрь 2024 года. Какая работа вам еще предстоит?

– Самое главное – сделать проект интереснее для целевой аудитории. Провести рефакторинг механик, дописать новые, отполировать сценарий и квесты дополнительных персонажей (NPC), которые будут в игре. Работы много, но есть четкое понимание и план того, что нужно сделать. Презентовать игру собираемся непосредственно в Горно-Алтайске. Этот вопрос сейчас на стадии совместной проработки с Министерством туризма Республики Алтай.

– "Сердце Алтая" выйдет только на ПК в VK Play? Или планируется выход на игровые консоли Playstation или Xbox?

– На данный момент выход игры планируется на площадках Steam и VK Play. В VK Play у нас уже есть демоверсия, в которую можно поиграть. Для комфортной игры будет вполне достаточно среднего по игровой производительности ПК или ноутбука. Я получил предложение от компании, которая занимается портированием игр на консоли. Если оно еще будет актуально к моменту выхода игры на ПК, то я думаю вернуться к обсуждению этого вопроса.