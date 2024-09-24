В Совфеде обсудили проблемные вопросы обращения с ТКО в Алтайском крае

Сенатор Александр Двойных назвал справедливыми претензии жителей региона к регоператорам, которые вывозят ТКО с регулярными сбоями

24 сентября 2024, 15:29, ИА Амител

Заседание в Совете Федерации / Фото: t.me/aleksanderdvoinykh

В Совете Федерации сенаторы и делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко обсудили проблемные вопросы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.

Председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных обозначил эту тему как "одну из ключевых для комитета в осеннюю сессию".

Он назвал справедливыми претензии жителей Алтайского края к регоператорам, которые вывозят ТКО с регулярными сбоями. По его словам, более 40% региона составляют села, отдаленные от основной инфраструктуры по обращению с отходами.

"Ситуацию в Алтайском крае изучим, предложения представителей региона внимательно рассмотрим. Наш комитет продолжает работу над проектом закона, учитывающим особенности труднодоступных территорий", – написал он.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов также рассказал, что алтайские власти контролируют ситуацию с реформой чистоты, но вместе с этим перед регионом стоят задачи по формированию экономики замкнутого цикла – концепции, направленной на создание устойчивой системы производства и потребления, при которой ресурсы используются максимально эффективно, а отходы – минимизируются.