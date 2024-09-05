Держим курс на чистоту. Почему без заводов КПО Алтай не выберется из мусорных потоков

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов рассказал, какие задачи перед Алтайским краем поставит нацпроект "Экологическое благополучие" и почему без мусороперерабатывающих заводов региону не обойтись

05 сентября 2024, 09:05, ИА Амител

Рабочая встреча Рашида Исмаилова, Дениса Губина и Александра Лукьянова / Фото: Антон Червяков

К 2030 году в Алтайском крае должны появиться пять современных комплексов по переработке отходов (КПО). С местом размещения одного из них не определились до сих пор: люди выступают против. Вместе с тем эти мощности нужны региону, чтобы к обозначенному сроку обеспечить 100%-ную сортировку мусора. Такую амбициозную цель перед субъектами поставил президент Владимир Путин, а реализовывать ее будут по новому нацпроекту "Экологическое благополучие". Как в его рамках Алтайский край будет выстраивать свою работу, а также о значимости независимого мониторинга со стороны общественности, рисках и трендах в сфере экологии 31 августа поговорили глава Российского экологического общества, председатель Общественно-экспертного совета по национальному проекту "Экологическое благополучие" Рашид Исмаилов, вице-губернаторы Александр Лукьянов и Денис Губин. По итогам встречи федеральный эксперт дал интервью amic.ru.

– Рашид Айдынович, с 2025 года в России стартует новый национальный проект "Экологическое благополучие". Ваш приезд в Алтайский край связан с его реализацией?

– Да, в Алтайский край я приехал по приглашению. На встрече с вице-губернаторами Денисом Губиным и Александром Лукьяновым обсудили реализацию краевой природоохранной политики. Нужно было дать коллегам ориентиры, как работать в рамках нового национального проекта "Экологическое благополучие". Это наша национальная цель, которую определил президент Владимир Путин. Она подразумевает повышение качества жизни и значимости экологии для каждого человека.

В этом нацпроекте заложены очень амбициозные задачи. А отрабатывать их будут регионы, которые и будут отвечать за исполнение этих показателей. И их достаточное количество.

Говорили о новых трендах в природоохранной повестке в части неправительственного сектора. Не менее важно регионам научиться взаимодействовать с федералами: теперь за каждый рубль нужно бороться и доказывать свою конкурентоспособность. Шла речь и о болезненных точках, приоритетах и рисках в области экологии.

– Какие задачи должен решить новый национальный проект?

– В нацпроекте "Экологическое благополучие" определены шесть основных федеральных подпроектов: "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Чистый воздух", "Вода России", "Сохранение лесов", "Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма".

Особое внимание я хочу обратить на "Экономику замкнутого цикла" – это новый этап развития "реформы чистоты". Каждый из нас уже является ее участником, так как мы платим за вывоз мусора. Новый нацпроект предполагает создание мощностей, которые позволят отходы сортировать, перерабатывать и возвращать в хозяйственный оборот, – в этом суть экономики замкнутого цикла. Но без строительства опорных заводов это невозможно.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов / Фото: Антон Червяков

– В Алтайском крае таких заводов должно появиться пять. При этом опасений относительно этих комплексов у жителей немало. Есть ли регионы, которым благодаря строительству КПО уже удалось решить проблему с отходами?

– За время реализации национального проекта "Экология" в России уже построили более 250 мусороперерабатывающих заводов. Московской области, которая еще несколько лет назад задыхалась от отходов, удалось выстроить эффективную модель. Сейчас современные комплексы работают рядом с населенными пунктами.

Да, есть вопросы к регоператорам. К некоторым из них я отношусь критически – за пять лет они так и не научились содержать контейнерные площадки в чистоте. Мусор из баков вывозят, а на площадке кто его должен убирать? Зимой мусор вывозят несвоевременно: в снегопад машины физически не могут заехать во двор. Но эта проблема не только области, но и многих других регионов. Однако в целом Московской области удалось решить этот вопрос.

– Чем отличаются от полигонов современные комплексы, которые строят по нацпроекту?

– Сегодня ни в одном регионе не позволят открыть новый полигон или свалку. Эти слова вообще уходят из нашего обихода, потому что полигоны стране не нужны. Требуются мощности, чтобы сортировать и перерабатывать. Такую задачу поставил президент, и за ее исполнение отвечают губернаторы своим KPI. Ни один глава региона игнорировать эти требования уже не может, так как теперь в оценку их работы заложена "экологическая составляющая".

Мы уходим от захоронения. Мусорная реформа, которую я называю "реформой чистоты", вся наша государственная политика и новый нацпроект – все сводится к тому, что мы должны строить именно современные комплексы по переработке отходов. КПО – это настоящий завод с высокотехнологичным производством. Они проходят государственную экспертизу. Без нее и учета всех рисков строительство начаться не может.

– Какие могут быть риски?

– Например, такие объекты нельзя возводить в непосредственной близости к населенным пунктам. Они могут располагаться только на специально отведенных участках, на которых предварительно проводятся изыскания. Это необходимо, чтобы убедиться, что никаких ограничений со стороны природоохранного законодательства для строительства таких объектов нет. Нужно исключить вероятность попадания компонентов, которые складируются на КПО, в природную среду. Земельный участок должен быть полностью защищен от сбросов. Это современные экологические требования, которые есть в любом производственном комплексе.

Проекты заводов могут отличаться, но главная их задача – отделить перерабатываемые отходы от неперерабатываемых. Для этого в идеале еще у себя дома люди должны производить его раздельный сбор. А на закрытых площадках КПО его будут сортировать и затем перерабатывать. Хвосты, то, что нельзя переработать, складируются, но, подчеркну, не захораниваются. Мы уже сейчас не можем захоранивать некоторые виды отходов, например, шины. И это законодательно закреплено.

Но это знаю я, а люди могут не знать. Поэтому задача властей – доказать, насколько тот или иной проект безопасный. А люди должны дать свою "социальную лицензию": мы убедились, что это безопасно, и разрешаем вам тут строить.

– Что нужно для того, чтобы люди дали эту "социальную лицензию"?

– Чтобы люди поняли, что конкретно для них дает "экономика замкнутого цикла", нужно обеспечить открытость данных. Возможно, такая проблема возникла в регионе, потому что недообъяснили. Когда нет открытости, люди не доверяют властям и бизнесу, а новшества они воспринимают как угрозу.

Тем более что сегодня в экологической повестке огромное количество фейков. При этом факт-чекинг никто не делает. Экология – это такая тема, которая сложно проверяется, поэтому она стала легкой повесткой для использования некоторых политиканов. А по заголовкам сегодня формируется общественное мнение.

– Как, по вашему мнению, нужно обеспечить эту открытость?

– На встречах с жителями нужно показывать и доказывать. Но в первую очередь должны быть материалы, которые нужно сделать доступными. Люди не должны проходить квест, чтобы найти их на сайте администрации. Экология болезненно чувствительная для многих людей и социально значимая тема. Для меня очевидно, что муниципальные депутаты и главы должны включаться в эту работу.

Но люди должны понять, что образ будущего Алтайского края, который славится своей природой, нужно формировать сейчас. Нужно наводить чистоту, а это невозможно без цивилизованного подхода к обращению с отходами. Если этого не сделать, мы потонем в потоках мусора.

Мы даже поздновато входим в реформу чистоты с этими объектами. Но после беседы с заместителями губернатора я понял, что ваши власти настроены достаточно серьезно. Тем более, как я уже говорил, экологические показатели теперь входят в ответственность глав регионов. У каждого из губернаторов спросят, сколько в регионе перерабатывается отходов. Без КПО это сделать невозможно.

Губернатор Виктор Томенко и глава РЭО Рашид Исмаилов. Фото: Антон Червяков

– У нас пока нет КПО, но уже есть ограничения. Например, выбрасывать в мусорки шины уже запретили на федеральном уровне, но и сдавать их особо некуда...

– Такая проблема существует во многих регионах. Нужно создавать цивилизованную систему сбора и утилизации. На самом деле эта ниша – большие возможности для развития бизнеса. Из шин изготавливают тротуарную резиновую плитку, бордюры, подошву для обуви и многое другое.

Есть сложности и с батарейками. Некуда пока девать и строительные отходы. Большинство несанкционированных свалок в лесах – это не мусор, а именно строительные отходы. Это еще одна серьезная проблема регионов.

Поэтому федеральные проекты "Реформа чистоты" и "Экономика замкнутого цикла", при которой производство и потребление не образуют отходов и все ресурсы используются как можно дольше, – это наша комплексная задача.

– В правительстве планировался отказ от одноразовых товаров из пластика и упаковки с 2025 года. Будет ли реализована эта инициатива?

– В Минпромторге уже есть список позиций товаров из нашего обихода, которые невозможно отсортировать и переработать. От них мы будем отказываться, и я этот запрет поддерживаю.

Но стоит проблема: чем заместить? Например, те же ватные палочки. Прежде чем ввести запрет, нужно придумать замену. Кстати говоря, это тоже ниша для предпринимателей, которые смогут придумать материал, который заменит неэкологичные упаковки.

С упаковкой вообще большая проблема. Если вы придете из супермаркета с двумя пакетами продуктов, выложите еду и уберете упаковку, она займет целый пакет. Но и отказаться от нее мы пока полностью не можем. Не будем же мы, например, насыпать крупу в карман, правильно? Я сторонник здравого смысла. Это задача, которую нужно решать государству.

– Еще детьми, чтобы заработать на карманные расходы, мы сдавали бутылки из-под лимонада, сейчас ими завалены контейнерные баки. В России сегодня нет потребности в стекле?

– Потребность в стекле существует. Но в СССР был один вид бутылок, в которых продавали и лимонад, и пиво. Все было стандартизировано, и они использовалась повторно. Сегодня бутылки сложно возвращать во вторичный оборот, потому что их большое разнообразие. Они отличаются и по форме, и по цвету, поэтому идут только на стеклобой. В России есть заводы, которые составами покупают этот бой и потом используют в производстве. И это тоже ниша для малого и среднего бизнеса.

Из различного вторичного сырья можно производить много товаров, но при этом на них нужно спрос сформировать. Сегодня это государственный подход. Пока в этом вопросе мы недорабатываем, но это нужно менять. Если предприниматель создал площадку, инвестировал деньги в мощности по переработке, ему привезли отходы и он их переработал, нужно, чтобы у него эту переработку забрали, тогда ему будет выгодно этим заниматься.

Я считаю, что госзакупки должны стать "зелеными" и экологически ориентированными. Для муниципалитетов нужно вводить квоту. Например, нужна дорожная плитка, 30-40% должны закупить той, что произведена из переработанного материала.

– А население у нас готово к раздельному сбору мусора?

– Люди не только готовы, но и научились на этом зарабатывать. В городах открываются пункты приема вторсырья, куда активно несут и пластик, и макулатуру, и металл. Например, в Москве вы не увидите брошенные алюминиевые банки. Даже из мусорных баков выбирают все, потому что это ликвидный отход и он дорого стоит. В столице удалось наладить эту систему.

Меня радует, что молодежь становится более активной и осознанной. Многие ведут раздельный сбор мусора у себя дома, внося свой вклад в сохранение экологии. Они понимают: отходы, которые они разделили, уже не уйдут в землю. И это новый тренд.

Чтобы в регионах больше людей его подхватили, об экологии должны рассказывать на понятном языке: как сортировать отходы, куда сдавать, что потом с ними делают и что из них производят. Но для этого и необходимо строить КПО, которые будут принимать отсортированные отходы. На контейнерных площадках должно появиться минимум два бака. Первый – для сухих отходов, которые пойдут на переработку. Второй – для мокрых, это органика, ее отправят на компост. Хвосты остаются, их складируют, но они уже безвредные. Но всю эту комплексную систему надо создавать.