Онлайн-библиотека "Флибуста" прекратит работу
У создателя сервиса рак мозга
24 сентября 2024, 16:45, ИА Амител
Электронная книга / Фото: unsplash.com
Бесплатная некоммерческая онлайн-библиотека "Флибуста" прекратит работу из-за болезни создателя сайта.
Как рассказал владелец ресурса, у него обнаружили рак мозга.
"Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, "Флибуста" на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело. Серверы оплачены еще на несколько недель", – написал он.
"Флибуста" была создана 8 октября 2009 года. С 2016-го сервис находится под "вечной" блокировкой в России из-за нарушения авторских прав.
Комментарии 0