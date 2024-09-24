У создателя сервиса рак мозга

24 сентября 2024, 16:45, ИА Амител

Электронная книга / Фото: unsplash.com

Бесплатная некоммерческая онлайн-библиотека "Флибуста" прекратит работу из-за болезни создателя сайта.

Как рассказал владелец ресурса, у него обнаружили рак мозга.

"Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, "Флибуста" на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело. Серверы оплачены еще на несколько недель", – написал он.

"Флибуста" была создана 8 октября 2009 года. С 2016-го сервис находится под "вечной" блокировкой в России из-за нарушения авторских прав.