Хинштейн призвал Дурова раскрывать данные преступников российским силовикам
Депутат рассчитывает, что решение администрации Telegram раскрывать IP-адреса и номера телефонов нарушителей коснется всех стран
24 сентября 2024, 20:15, ИА Амител
Глава ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн призвал владельца Telegram Павла Дурова раскрывать IP-адреса и телефоны преступников российским силовикам. Слова депутата приводит Shot.
"Я очень рассчитываю, – говорит парламентарий, – что такой подход не будет иметь какой-то пограничный акцент, а будет все-таки распространяться на территорию всех стран, в том числе и Россию. И если в результате такой работы исчезнут условная порнография, продажа оружия, наркотиков и другие очевидно криминальные вещи, от этого все только выиграют".
При этом приватность пользователей пострадать не должна, так как в России существуют конституционная неприкосновенность человека, жилища и тайна связи, указал Хинштейн.
Павел Дуров 23 сентября сообщил, что Telegram будет раскрывать IP-адреса и номера телефонов пользователей сервиса по "обоснованным запросам" правоохранительных органов. Мера касается только нарушителей правил.
21:02:31 24-09-2024
Абрам Хинштейн, это из за которого русским ЮтьЮб глушат ?
21:10:42 24-09-2024
Хинштейн! Раскрой все воровство в ГД)))))
21:12:09 24-09-2024
Хинштейн, ты против Паши никто- 0, просто ноль)))
16:39:50 25-09-2024
будто сейчас не раскрывают)