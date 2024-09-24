Хинштейн призвал Дурова раскрывать данные преступников российским силовикам

Депутат рассчитывает, что решение администрации Telegram раскрывать IP-адреса и номера телефонов нарушителей коснется всех стран

24 сентября 2024, 20:15, ИА Амител

Telegram / Фото: Silas Stein / dpa / picture-alliance / ТАСС

Глава ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн призвал владельца Telegram Павла Дурова раскрывать IP-адреса и телефоны преступников российским силовикам. Слова депутата приводит Shot.

"Я очень рассчитываю, – говорит парламентарий, – что такой подход не будет иметь какой-то пограничный акцент, а будет все-таки распространяться на территорию всех стран, в том числе и Россию. И если в результате такой работы исчезнут условная порнография, продажа оружия, наркотиков и другие очевидно криминальные вещи, от этого все только выиграют".

При этом приватность пользователей пострадать не должна, так как в России существуют конституционная неприкосновенность человека, жилища и тайна связи, указал Хинштейн.

Павел Дуров 23 сентября сообщил, что Telegram будет раскрывать IP-адреса и номера телефонов пользователей сервиса по "обоснованным запросам" правоохранительных органов. Мера касается только нарушителей правил.