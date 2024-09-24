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Хинштейн призвал Дурова раскрывать данные преступников российским силовикам

Депутат рассчитывает, что решение администрации Telegram раскрывать IP-адреса и номера телефонов нарушителей коснется всех стран

24 сентября 2024, 20:15, ИА Амител

Telegram / Фото: Silas Stein / dpa / picture-alliance / ТАСС
Telegram / Фото: Silas Stein / dpa / picture-alliance / ТАСС

Глава ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн призвал владельца Telegram Павла Дурова раскрывать IP-адреса и телефоны преступников российским силовикам. Слова депутата приводит Shot.

"Я очень рассчитываю, – говорит парламентарий, – что такой подход не будет иметь какой-то пограничный акцент, а будет все-таки распространяться на территорию всех стран, в том числе и Россию. И если в результате такой работы исчезнут условная порнография, продажа оружия, наркотиков и другие очевидно криминальные вещи, от этого все только выиграют".

При этом приватность пользователей пострадать не должна, так как в России существуют конституционная неприкосновенность человека, жилища и тайна связи, указал Хинштейн.

Павел Дуров 23 сентября сообщил, что Telegram будет раскрывать IP-адреса и номера телефонов пользователей сервиса по "обоснованным запросам" правоохранительных органов. Мера касается только нарушителей правил. 

интернет мессенджеры
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Комментарии 4

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Гость

21:02:31 24-09-2024

Абрам Хинштейн, это из за которого русским ЮтьЮб глушат ?

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Гость

21:10:42 24-09-2024

Хинштейн! Раскрой все воровство в ГД)))))

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Гость

21:12:09 24-09-2024

Хинштейн, ты против Паши никто- 0, просто ноль)))

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гость

16:39:50 25-09-2024

будто сейчас не раскрывают)

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