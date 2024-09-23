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Telegram будет раскрывать данные нарушителей властям в ответ на запросы

Дуров заявил, что эти меры должны отпугнуть преступников

23 сентября 2024, 20:55, ИА Амител

Telegram / Фото: Silas Stein / dpa / picture-alliance / ТАСС
Telegram / Фото: Silas Stein / dpa / picture-alliance / ТАСС

Telegram обновил условия обслуживания и политику конфиденциальности. Согласно сообщению в официальном канале основателя мессенджера Павла Дурова, компания будет раскрывать IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, властям в ответ на юридические вопросы.

"Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров. Мы не позволим злоумышленникам поставить под угрозу целостность нашей платформы почти миллиарда пользователей", – говорится в публикации.

Он также рассказал, что поиском злоупотребляли люди, нарушившие соглашение. Специальная команда модераторов в последние недели уже сделала поиск в Telegram "намного безопаснее", а проблемный контент больше не доступен для пользователей.

мессенджеры
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Комментарии 3

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Гость

23:04:34 23-09-2024

Стал как все... ожидаемо)

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Олег

10:35:03 24-09-2024

Это уже не существенно.
На смену безопасным месенджерам/ соцсетям , даркнету пришли безличные сети.
Анонимность - право человека.
Безличность - свойство систем.

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Гость

15:08:38 24-09-2024

Маркиз Пол Дэу Ров прекратил сопротивление.

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