Telegram будет раскрывать данные нарушителей властям в ответ на запросы
Дуров заявил, что эти меры должны отпугнуть преступников
23 сентября 2024, 20:55, ИА Амител
Telegram обновил условия обслуживания и политику конфиденциальности. Согласно сообщению в официальном канале основателя мессенджера Павла Дурова, компания будет раскрывать IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, властям в ответ на юридические вопросы.
"Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров. Мы не позволим злоумышленникам поставить под угрозу целостность нашей платформы почти миллиарда пользователей", – говорится в публикации.
Он также рассказал, что поиском злоупотребляли люди, нарушившие соглашение. Специальная команда модераторов в последние недели уже сделала поиск в Telegram "намного безопаснее", а проблемный контент больше не доступен для пользователей.
23:04:34 23-09-2024
Стал как все... ожидаемо)
10:35:03 24-09-2024
Это уже не существенно.
На смену безопасным месенджерам/ соцсетям , даркнету пришли безличные сети.
Анонимность - право человека.
Безличность - свойство систем.
15:08:38 24-09-2024
Маркиз Пол Дэу Ров прекратил сопротивление.