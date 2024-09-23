Telegram будет раскрывать данные нарушителей властям в ответ на запросы

Дуров заявил, что эти меры должны отпугнуть преступников

23 сентября 2024, 20:55, ИА Амител

Telegram / Фото: Silas Stein / dpa / picture-alliance / ТАСС

Telegram обновил условия обслуживания и политику конфиденциальности. Согласно сообщению в официальном канале основателя мессенджера Павла Дурова, компания будет раскрывать IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, властям в ответ на юридические вопросы.

"Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров. Мы не позволим злоумышленникам поставить под угрозу целостность нашей платформы почти миллиарда пользователей", – говорится в публикации.

Он также рассказал, что поиском злоупотребляли люди, нарушившие соглашение. Специальная команда модераторов в последние недели уже сделала поиск в Telegram "намного безопаснее", а проблемный контент больше не доступен для пользователей.