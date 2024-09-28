В барнаульском зоопарке показали упитанного манула. Фото

Сейчас эти хищники активно готовятся к зиме

28 сентября 2024, 18:35, ИА Амител

Фото: Барнаульский зоопарк / t.me/zoo22ru

Сотрудники барнаульского зоопарка поделились фотографиями упитанного манула – малышки Пепе.

Как отметили специалисты, в конце лета и начале осени эти пушистые хищники активно запасаются жиром перед зимовкой.

"В этот период увеличиваются обеденные порции, а вместе с ними и объемы манулов. Шерсть становится длиннее и гуще. Таким образом манулы готовятся к зиме", – рассказали в телеграм-канале зверинца.

Манул – хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитающее в безлесных и засушливых регионах Центральной Азии. От домашних кошек он отличается коротким, массивным телом и длинным густым мехом.

Манулы находятся под охраной, так как включены в Красные книги ряда регионов из-за угрозы исчезновения.