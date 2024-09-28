В барнаульском зоопарке показали упитанного манула. Фото
Сейчас эти хищники активно готовятся к зиме
28 сентября 2024, 18:35, ИА Амител
Сотрудники барнаульского зоопарка поделились фотографиями упитанного манула – малышки Пепе.
Как отметили специалисты, в конце лета и начале осени эти пушистые хищники активно запасаются жиром перед зимовкой.
"В этот период увеличиваются обеденные порции, а вместе с ними и объемы манулов. Шерсть становится длиннее и гуще. Таким образом манулы готовятся к зиме", – рассказали в телеграм-канале зверинца.
Манул – хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитающее в безлесных и засушливых регионах Центральной Азии. От домашних кошек он отличается коротким, массивным телом и длинным густым мехом.
Манулы находятся под охраной, так как включены в Красные книги ряда регионов из-за угрозы исчезновения.
18:45:06 28-09-2024
Хороший кис.
19:59:35 28-09-2024
Бдыщ (18:45:06 28-09-2024) Хороший кис. ...
жЫрненький
19:08:17 28-09-2024
на последней фотке мордаха очень серьезная... как будто смотрит на Викторовича и хочет спросить "Товарищ Писарев, почему манулам мяса не докладывают?" ))) а вообще красивый котэ!!
21:36:06 28-09-2024
Жалко животных, всю жизнь в клетке сидят.
За что им такая жизнь, что они плохого сделали?
Я верю, что когда-нибудь они восстанут против Писарева, освободятся из клеток и посадят его в клетку
Это Манул. Если вы слышите меня — вы и есть Сопротивление!
17:17:14 29-09-2024
Гость (21:36:06 28-09-2024) Жалко животных, всю жизнь в клетке сидят.За что им такая... ну да, открой им клетки, они в дальний угол забьются и будут оттуда дули показывать))
вы не очеловечивайте животных, у них все по другому. им нужна безопасная территория, где их не сожрут более сильные звери или конкуренты не опередят с добычей, еда и партнер для размножения. ЭТО ВСЁ. вообще всё, понимаете?
и это всё в полной мере есть в хорошем зоопарке. и, да, свою порцию любви и заботы они получают сполна в таком количестве, в котором многие люди не получают.
просто посмотрите, как питомцы нашего зоопарка размножаются и это будет ответ на все ваши вопросы, если вы конечно поймете. посмотрите видео, как Баги хвастается своими малышами перед сотрудниками и перестаньте уже писать эту дичь. да, на досуге прочтите Дж. Даррелла, что ли... для общего развития.