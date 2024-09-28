В Турции россиянина не пустили на самолет и запретили ему на год летать в семь стран

Теперь мужчина намерен попасть в пункт назначения через Дубай

28 сентября 2024, 15:15, ИА Амител

Самолет / Источник фото: unsplash.com

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила россиянина Глеба Шаткова на рейс из Стамбула в Панаму и запретила ему полеты в ряд стран Южной и Латинской Америки на год.

Как пишет РИА Новости, Шатков, моряк, планировал перегнать яхту через Панамский канал для экспедиции в Антарктиду. На посадке ему отказали из-за правил покупки билетов.

"22 сентября я зарегистрировался на рейс из Тивата в Панаму с пересадкой в Стамбуле и получил сразу два посадочных талона. На посадке в Стамбуле мне отказали в допуске на рейс до Панамы, объяснив это тем, что обычно билеты за два дня до вылета не покупают, и если обратный билет у них же не куплен одним платежом, то он не считается", – рассказал россиянин и уточнил, что обратный билет он приобретал отдельным бронированием.

В итоге мужчина потерял 3 тысячи евро на невозвратных билетах. Позже он получил уведомление о запрете на рейсы в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу до 23 сентября 2025 года.

Среди возможных причин для отказа упомянули отказ властей Панамы, отсутствие необходимых документов и информации для поездки и риск того, что пассажиру откажут во въезде в страну, в которую он собирается.

Теперь россиянин намерен попасть в Панаму через Дубай.

С конца февраля Turkish Airlines не допускает пассажиров на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку по разным причинам, включая отсутствие багажа и "чистый" паспорт. Число инцидентов с недопуском россиян снизилось с мая, так как многие пассажиры стали выбирать другие авиакомпании.