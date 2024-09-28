Турция, Алтай и Эмираты. Где чаще всего отдыхали россияне летом 2024 года?

Подборка от телеканала ТНТ

28 сентября 2024, 07:41, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Беляковы в отпуске"/ ТНТ

Лето уже закончилось, а воспоминания все еще не отпускают? Вот и мы в предвкушении кинопремьеры "Беляковы в отпуске" (26 сентября во всех кинотеатрах страны) захотели о солнышке вспомнить. По сюжету герои фильма – семья из "Нашей Russia" – для отдыха выбрали Турцию, забронировали все в традиционном халатном подходе, поэтому по прилете выяснили, что оказались на курорте на год раньше, чем нужно, что отель, так сказать, fully booked, и что денег на новый обратный билет нет.

Что будут делать герои и как они попытаются не упасть в грязь лицом перед своими главными соперниками, другой семьей, которые как раз в отель прилетели вовремя, – можно узнать в кино. А где летом отдыхали россияне – в этой статье. Может, и на осенние каникулы местечко себе приглядите.

Турция

Куда же мы этим летом без столь популярного направления. В топ нашей подборки страна попадает из-за сочетания доступной цены и высокого уровня сервиса. Более того, с каждым годом она продолжает улучшать инфраструктуру курортов, предлагая разнообразные варианты размещения – от уютных отелей до роскошных гостиниц "все включено".

Лето 2024 года не стало исключением. В самых популярных локациях уверенно держатся живописные пляжи Анталии, культурные достопримечательности Стамбула и спокойные бухты Эгейского побережья, там турецкий кофе и пахлаву продолжают поедать в промышленных масштабах, а русскую речь порой слышно чаще турецкой и точно чаще английской.

Не будем также забывать, что сегодня любая попытка добраться до Европы осуществляется через Турцию, так что и аэропорт Стамбула занимает десятое место в мировом рейтинге по удобству и седьмое – по загруженности.

Кадр из фильма "Беляковы в отпуске" / Фото: ТНТ

Арабские Эмираты

Другой представитель зарубежного топа – Арабские Эмираты. Это вопрос эксклюзивности и современных удобств. Особенно популярными стали поездки в Дубай и Абу-Даби, где гости могут насладиться не только шикарными пляжами, но и историческими и культурными достопримечательностями. При условии того, что способны хорошо переносить жару.

Об изобилии шопинга, высококлассных ресторанах и уникальных архитектурных проектах, таких как Бурдж Халифа, – мы вообще молчим.

Кстати, аэропорт Дубая, откуда легко доехать на машине до Абу-Даби, даже перегнал Стамбул – пятое место по загруженности, шестое – по комфорту.

Вьетнам

Замыкает цепочку зарубежных курортов Вьетнам. Он предлагает туристам экзотику, которую сложно найти в других странах. Конечно, это пляжи и невероятная природа – от тропических лесов до живописных городов, таких как Халонг и Хошимин. Более того, у страны довольно интересная история и культура, что делает ее отличной альтернативой более традиционным направлениям отдыха.

Вьетнам выбирают и чтобы насладиться вкуснейшей местной кухней. Кто из вас не слышал о фо-бо? Для любителей же экзотики есть балют – вареное утиное яйцо, из которого вот-вот должен был вылупиться, птенец.

Анапа

Возвращаемся в Россию, и да, традиционно уже столько лет юг России и Краснодарский край заманивает туристов Анапой. Город расположен на берегу Черного моря, поэтому нравится путешественникам своими красивыми пляжами, правда, в жаркие месяцы там и яблоку негде упасть, уютными гостиницами и разнообразной инфраструктурой. Кроме того, курорт предлагает широкий спектр развлекательных мероприятий – от водных видов спорта и аквапарков до культурных программ, что делает отдых здесь особенно привлекательным для семей с детьми: сдал их куда-нибудь играть и отдыхаешь в свое удовольствие. И за языковой барьер переживать не надо.

Кадр из фильма "Беляковы в отпуске" / Фото: ТНТ

Республика Алтай и Алтайский край

По данным ВЦИОМ, 19% россиян хотели бы провести отпуск на Алтае. Но у туристов всегда встает вопрос о том, куда ехать: в Республику Алтай или Алтайский край. Разбираемся, чем они отличаются.

Алтайский край – это в основном степи и предгорья. Столица региона – город Барнаул. Там же расположен и наукоград Бийск – историческая столица края и нулевой километр Чуйского тракта, который по праву считается одной из главных достопримечательностей всего Алтая.

Республика Алтай – это горный заповедный край со столицей в Горно-Алтайске. На его территории расположен Алтайский государственный биосферный заповедник, охраняемый ЮНЕСКО. Один из самых распространенных туристических маршрутов – это Чуйский тракт в сторону Монголии.

Развлечений на Алтае бесчисленное множество: от умиротворяющего отдыха с видом на бирюзовую Катунь до экстремальных сплавов по ней же.

В последние годы на Алтае активно ведется развитие туристической инфраструктуры, расширяются возможности для туристов, как по проживанию, так и по развлечениям. Все зависит от вашего бюджета и целей на сам отдых.

Северный Кавказ

Завершает нашу подборку Северный Кавказ. Для тех, кто предпочитает дух приключений и активный отдых. Горы, чистый воздух и уникальная природа создают идеальные условия для пеших прогулок и занятий альпинизмом.

Есть и опции для тех, кто хочет погреть косточки, но не на пляже. Кисловодск, Пятигорск и Домбай становятся все более популярными благодаря своим целебным минеральным источникам и потрясающим природным ландшафтам.