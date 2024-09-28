Барнаульцы пожаловались на хлорку в многоэтажке
Люди опасаются за свое здоровье
28 сентября 2024, 17:31, ИА Амител
Хлорка в подъезде / Кадры из видео: "Вести Алтай"
В Барнауле жители дома № 4 по улице Балтийской пожаловались на хлорку в подъездах с первого по десятый этаж.
Как сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на жильцов, такая же ситуация и в соседних домах: гигантские пятна от химического вещества наблюдаются на полу, лестницах и в лифтах.
Люди опасаются отравлений и собираются писать жалобу в УК.
Чем опасна хлорка
Большое количество хлорки может вызвать ожоги слизистых оболочек, кашель, рвоту и даже удушье – особенно у детей и людей с респираторными заболеваниями.
Кроме того, высокие концентрации хлора могут привести к серьезным долгосрочным последствиям для здоровья, включая заболевания легких и сердечно-сосудистой системы.
00:03:40 29-09-2024
радуйтесь, што всех микробов замосили