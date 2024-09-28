Барнаульцы пожаловались на хлорку в многоэтажке

Люди опасаются за свое здоровье

28 сентября 2024, 17:31, ИА Амител

Хлорка в подъезде / Кадры из видео: "Вести Алтай"

В Барнауле жители дома № 4 по улице Балтийской пожаловались на хлорку в подъездах с первого по десятый этаж.

Как сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на жильцов, такая же ситуация и в соседних домах: гигантские пятна от химического вещества наблюдаются на полу, лестницах и в лифтах.

Люди опасаются отравлений и собираются писать жалобу в УК.

Чем опасна хлорка

Большое количество хлорки может вызвать ожоги слизистых оболочек, кашель, рвоту и даже удушье – особенно у детей и людей с респираторными заболеваниями.

Кроме того, высокие концентрации хлора могут привести к серьезным долгосрочным последствиям для здоровья, включая заболевания легких и сердечно-сосудистой системы.