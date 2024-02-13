"Вонь стоит ужасная". Жительница Барнаула пожаловалась на мусор в подъезде
По словам горожанки, в подъезде ползают тараканы
13 февраля 2024, 13:15, ИА Амител
Жительница Барнаула пожаловалась на мусор в подъезде дома № 7/2 по улице Сиреневой. По ее словам, в помещении забился мусоропровод, ползают тараканы и стоит сильная вонь.
"В нашем подъезде полный бардак, ремонт не хотят делать, забился мусоропровод, так они (вероятно, сотрудники УК. – Прим. ред.) просто вытащили мусор и все, вонь стоит ужасная! Тараканы ползут. Куда обращаться? Почему люди должны страдать?" – рассказала горожанка телеграм-каналу "В курсе 22".
В комментариях женщине посоветовали обратиться в суд или прокуратуру либо решить всеми собственниками вопрос организации мусорной площадки на улице и заварить мусоропровод.
Многие пользователи при этом отнеслись к жалобе критично, сочтя, что жильцы сами виноваты в мусорном коллапсе у себя в подъезде:
- "Забился мусоропровод, но это не мешает наваливать мусор. Кайф!";
- "Сами свиньи, еще и жалуются на то, что сами же насвинячили";
- "Жильцам самим лень оторвать пятую точку и вынести мусор на улицу в бак... если знают, что все забито, зачем вы туда бросаете?";
- "Сами загадили, а потом жалуются, куда обращаться".
13:33:28 13-02-2024
А кто так засрал? давайте проведем опрос))))
13:58:56 13-02-2024
Гость (13:33:28 13-02-2024) А кто так засрал? давайте проведем опрос))))... Людвиг Аристархович
13:45:58 13-02-2024
У нас этажом выше "кто-то" в 10-11 часов вечера идёт выкидывать мусор. Летят бутылки, банки, звон на весь подъезд. Эта су...а специально делает это вечером, чтобы те кто лег спать - проснулся, подпрыгнув.
14:16:08 13-02-2024
гостьЯ (13:45:58 13-02-2024) У нас этажом выше "кто-то" в 10-11 часов вечера идёт выкидыв... А еще любят впихнуть невпиховываемое, чтобы по дороге застряло, это любимая забава. К сожалению, выход только заварить мусоропровод, он придуман для воспитанных людей, а не для быдла.
21:34:00 13-02-2024
Гость (14:16:08 13-02-2024) А еще любят впихнуть невпиховываемое, чтобы по дороге застря... особо одарённые кидают горящие окурки ещё, пару раз мусор горел так.
14:10:16 13-02-2024
А у нас в многоэтажном доме по согласию собственников сразу при заселении от застройщика заварили мусоропровод (выносим на улицу в баки). Ни вони,ни крыс,ни беспорядка. Вот так сделайте и всё.
15:05:29 13-02-2024
гость (14:10:16 13-02-2024) А у нас в многоэтажном доме по согласию собственников сразу ... Ну да, нет мусоропровода- нет проблем... Только вот как например бабушки с верхних этажей, которые итак почти из дома не выходят, инвалиды, которым тяжело спускаться должны мусор выкидывать? Или это сугубо их проблемы, пусть в квартирах у себя засрутся, так что- ли? А если лифт сломается, так вообще пипец... Эти же свиньи, не пойдут пешком и будут валить прямо в подъезде. Кого не устраивает мусоропровод- покупайте квартиры без него. А со свиньями надо бороться! Штрафы ввести, конечно не факт, что сразу в цивильных людец превратятся, но уже подумают.
15:09:40 13-02-2024
Гость (15:05:29 13-02-2024) Ну да, нет мусоропровода- нет проблем... Только вот как напр... А почему нет таких вопросов про пятиэтажки. Старым-немощным и от туда трудно идти. Выдуманная проблема.
15:49:14 13-02-2024
Гость (15:09:40 13-02-2024) Гость (15:05:29 13-02-2024) Ну да, нет мусоропровода- ... Ну конечно! Все проблемы выдуманные, пока не коснуться лично вас.
16:30:12 13-02-2024
Гость (15:49:14 13-02-2024) Ну конечно! Все проблемы выдуманные, пока не коснуться лично... Я лично могу сама позаботиться и о себе и близких живем в частном доме. Видимо не зря говорят в человечниках люди злые как собаки, Вы это прекрасно подтвердили.
21:50:41 13-02-2024
Гость (16:30:12 13-02-2024) Я лично могу сама позаботиться и о себе и близких живем в ча... В частном доме живете? И нет быдловатых соседей? Повезло. Там у вас другие проблемы-то сосед возле забора много места займет, то соседская собачка к вам на участок забежит и грядки попортит.
15:50:39 13-02-2024
Гость (15:09:40 13-02-2024) Гость (15:05:29 13-02-2024) Ну да, нет мусоропровода- ... Хотя бы потому, что 5 этаж- не девятый.
21:36:02 13-02-2024
Гость (15:09:40 13-02-2024) Гость (15:05:29 13-02-2024) Ну да, нет мусоропровода- ... В пятиэтажках тоже бывают свиньи, которые свой мусорный мешок оставляют в подъезде(ниже этажами). Но в пятиэтажке гадину легче вычислить- люди более на виду. В соседней с моей пятиэтажке нашли гада , соседка увидела когда ставил мешок. Квартирант хренов.Потом с ним поговорили. Похрюкал, но больше не гадит..
21:44:49 13-02-2024
Гость (15:09:40 13-02-2024) Гость (15:05:29 13-02-2024) Ну да, нет мусоропровода- ... В одной барнаульской высотной новостройке изначально не было мусоропровода. Зато был общедомовой чат в интернете, который несколько месяцев проклинал быдлу, который оставлял свой мешок с мусором в лифте. Чат умолял жильцов сложиться на видеокамеру в лифте и поймать быдлу. Потом перестали проклинать быдлу- то ли поймали, то ли камеру установили. То ли все надоело и свыклись с мешком дерьма в лифте..
21:30:17 13-02-2024
гость (14:10:16 13-02-2024) А у нас в многоэтажном доме по согласию собственников сразу ... Сразу вход в подъезд заварить тогда.
21:47:09 13-02-2024
гость (14:10:16 13-02-2024) А у нас в многоэтажном доме по согласию собственников сразу ... Не радуйтесь раньше времени. Поселиться и у вас быдло, будет мусор в подъезде оставлять, а вы будете его ловить.
14:51:24 13-02-2024
Люди стали больше лопать. Раньше выносили по полведра очисток, сейчас выбрасывают огроменные мешки.
16:23:20 13-02-2024
Ахаха. А если трубы с водой потекут , тоже просто воду перекрыть, заварить,а внизу у подъезда колонку поставить и с ведрами по воду ходить!))
16:38:20 13-02-2024
Гость (16:23:20 13-02-2024) Ахаха. А если трубы с водой потекут , тоже просто воду перек... А если канализация засорится-яму копать и с ведерками пусть ходят и выливают.
16:39:20 13-02-2024
В нашем доме много лет назад из-за тараканов заварили мусоропровод, пожилые люди, кто давно живет в доме выносят мусор аккуратно в мусорные баки, а вот те, кто «понаехали», молодые люди нагло выставляют мусор на площадку...... Просто свиньи!!!
16:49:29 13-02-2024
Гость (16:39:20 13-02-2024) В нашем доме много лет назад из-за тараканов заварили мусоро... Вот имено! Если они просто при засоренном мусоропроводе ведут себя как свиньи, то можно представить, что будут творить при заваренном мксоропроаоде! Нормальным людям неудобство, а свиньям все равно!
00:59:25 14-02-2024
У нас точно такая же картина бывает на Белинского -14,пос.Южный,11 подъезд.Технички не соглашаются убирать этот подъезд .Уже не проживают старые люди в этом подъезде,заехали молодые ,наглые ,бессовестные ,грязнули,свиньи и то чище их,не скажи никому ни слова,поднимают хай.Все старое дерьмо из квартир -ставят возле мусоропровода,Их же рожали матери и наверное учили к порядку,как же у таких в своих квартирах ,такое же свинство. Я так же страшно возмущена,писала на листочках- просила убрать свое дерьмо. Установлен новый лифт,зеркало разбито,какие то надписи.Позорники.
07:18:36 14-02-2024
Все это от того, что город заполонили понаехи из сел и из "дружественных" нам государств.