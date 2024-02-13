"Вонь стоит ужасная". Жительница Барнаула пожаловалась на мусор в подъезде

По словам горожанки, в подъезде ползают тараканы

13 февраля 2024, 13:15, ИА Амител

Мусор в подъезде / Фото: "В курсе 22"

Жительница Барнаула пожаловалась на мусор в подъезде дома № 7/2 по улице Сиреневой. По ее словам, в помещении забился мусоропровод, ползают тараканы и стоит сильная вонь.

"В нашем подъезде полный бардак, ремонт не хотят делать, забился мусоропровод, так они (вероятно, сотрудники УК. – Прим. ред.) просто вытащили мусор и все, вонь стоит ужасная! Тараканы ползут. Куда обращаться? Почему люди должны страдать?" – рассказала горожанка телеграм-каналу "В курсе 22".

В комментариях женщине посоветовали обратиться в суд или прокуратуру либо решить всеми собственниками вопрос организации мусорной площадки на улице и заварить мусоропровод.

Многие пользователи при этом отнеслись к жалобе критично, сочтя, что жильцы сами виноваты в мусорном коллапсе у себя в подъезде: