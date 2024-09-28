В новосибирском СИЗО попытался покончить с собой инвалид, убивший жену

Родственники убитой считают, что так мужчина хочет избежать колонии

28 сентября 2024, 22:32, ИА Амител

Тень от решетки / Фото: unsplash.com

В новосибирском СИЗО попытался покончить с собой одноногий инвалид, который убил жену на глазах у детей, пишет "КП-Новосибирск".

Пара познакомилась 12 лет на вокзале, где женщина работала кассиршей. Тогда у нее было двое сыновей от предыдущего брака, но нового возлюбленного это не смутило. Они стали жить вместе, родили троих общих детей и завели большое хозяйство.

Прошлым летом глава семейства внезапно купил маленький дом в 60 км от Омска и перевез домашних туда. Однако через полгода супруга призналась брату, хочет уехать в Ярково к родным. В итоге он заказал фуру и перевез вещи сестры и племянников, также для них сняли дом.

Вскоре ее супруг-инвалид приехал в гости на две недели. И потом наведывался еще пару раз, но уезжать из Ярково она не хотела.

19 апреля 2024 года мужчина снова явился уговаривать жену вернуться – пришел к ней в черном костюме и с орхидеей, как на первом свидании, и набросился на нее с ножом на глазах у детей. Потерпевшая пыталась сбежать и добралась до ворот, но выбраться не смогла.

Мужчину спугнула сестра, приехавшая к дому погибшей, после чего он попытался покончить с собой, но его поймали полицейские.

Сейчас обвиняемый в СИЗО, где он также намеревался свести счеты с жизнью. Брат убитой при этом считает, что так он пытается выдать себя за невменяемого и добиться, чтобы его отправили на принудительное лечение в больницу вместо колонии.

Обновлено 30 сентября 2024 года

В пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области сообщили, что информация не соответствует действительности.