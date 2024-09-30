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Глобальное потепление может привести к распространению диареи к 2100 году

Сильнее всего риску будут подвержены дети

30 сентября 2024, 11:15, ИА Амител

Унитаз / Источник фото: unsplash.com
Унитаз / Источник фото: unsplash.com

Повышение средней температуры воздуха в пределах двух градусов может увеличить госпитализации из-за диареи к 2100 году, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.

Ученые проанализировали три миллиона случаев диареи за 1981-2010 годы в Дакке (столица Бангладеш), которая регулярно сталкивается с вспышками этого заболевания, и выяснили, что повышение температуры увеличивает вероятность возникновения диареи.

При этом даже если миру удастся соблюсти цели Парижского соглашения, ограничив потепление до 1,5-2 градусов, рост госпитализаций к концу столетия составит от 4,5 до 7,4%. При этом сильнее всего риску подвержены дети – количество их госпитализаций может увеличиться на 5,7-9,4%.

Диарея остается одной из ведущих причин детской смертности в мире.

Экология Наука здравоохранение

Комментарии 7

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Гость

11:25:09 30-09-2024

Юмористы, к чему отвлекательные темы??????????????

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Гость

11:33:05 30-09-2024

Безумно "актуальная" тема!)))))))))))))))))))))))))))

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Гость

11:33:37 30-09-2024

А на Исакова, 251 - нет отопления!!!!!!! Люди замерзают!!!!!!!!!!!!!

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Гость

15:29:51 30-09-2024

Гость (11:33:37 30-09-2024) А на Исакова, 251 - нет отопления!!!!!!! Люди замерзают!!!!!... Эм. Алексеевой 25 НЕТ ОТОПЛЕНИЯ. в квартирах 17 градусов.

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Дюша

12:39:20 30-09-2024

Бретанские учоные обнаружили американских учоных, которых случайцно закрыли в туалете...

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Гость

12:49:38 30-09-2024

Как сказал классик - вот только жить в эту пору прекрасную не доведется ни мне, ни тебе😂

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исмехигрех

15:09:01 30-09-2024

Как говорится, после нас хоть потоп (какой, уточнять не буду)

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