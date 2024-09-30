Глобальное потепление может привести к распространению диареи к 2100 году
Сильнее всего риску будут подвержены дети
30 сентября 2024, 11:15, ИА Амител
Повышение средней температуры воздуха в пределах двух градусов может увеличить госпитализации из-за диареи к 2100 году, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.
Ученые проанализировали три миллиона случаев диареи за 1981-2010 годы в Дакке (столица Бангладеш), которая регулярно сталкивается с вспышками этого заболевания, и выяснили, что повышение температуры увеличивает вероятность возникновения диареи.
При этом даже если миру удастся соблюсти цели Парижского соглашения, ограничив потепление до 1,5-2 градусов, рост госпитализаций к концу столетия составит от 4,5 до 7,4%. При этом сильнее всего риску подвержены дети – количество их госпитализаций может увеличиться на 5,7-9,4%.
Диарея остается одной из ведущих причин детской смертности в мире.
11:25:09 30-09-2024
Юмористы, к чему отвлекательные темы??????????????
11:33:05 30-09-2024
Безумно "актуальная" тема!)))))))))))))))))))))))))))
11:33:37 30-09-2024
А на Исакова, 251 - нет отопления!!!!!!! Люди замерзают!!!!!!!!!!!!!
15:29:51 30-09-2024
Гость (11:33:37 30-09-2024) А на Исакова, 251 - нет отопления!!!!!!! Люди замерзают!!!!!... Эм. Алексеевой 25 НЕТ ОТОПЛЕНИЯ. в квартирах 17 градусов.
12:39:20 30-09-2024
Бретанские учоные обнаружили американских учоных, которых случайцно закрыли в туалете...
12:49:38 30-09-2024
Как сказал классик - вот только жить в эту пору прекрасную не доведется ни мне, ни тебе😂
15:09:01 30-09-2024
Как говорится, после нас хоть потоп (какой, уточнять не буду)