Глобальное потепление может привести к распространению диареи к 2100 году

Сильнее всего риску будут подвержены дети

30 сентября 2024, 11:15, ИА Амител

Унитаз / Источник фото: unsplash.com

Повышение средней температуры воздуха в пределах двух градусов может увеличить госпитализации из-за диареи к 2100 году, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.

Ученые проанализировали три миллиона случаев диареи за 1981-2010 годы в Дакке (столица Бангладеш), которая регулярно сталкивается с вспышками этого заболевания, и выяснили, что повышение температуры увеличивает вероятность возникновения диареи.

При этом даже если миру удастся соблюсти цели Парижского соглашения, ограничив потепление до 1,5-2 градусов, рост госпитализаций к концу столетия составит от 4,5 до 7,4%. При этом сильнее всего риску подвержены дети – количество их госпитализаций может увеличиться на 5,7-9,4%.

Диарея остается одной из ведущих причин детской смертности в мире.