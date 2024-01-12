Ученые выяснили, что Сибирь помогает бороться с глобальным потеплением на Земле

Образование особых аэрозолей на фоне жары усиливается

12 января 2024, 17:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ученые из Университета Хельсинки в Финляндии обнаружили необычайно высокую концентрацию атмосферных аэрозолей над Сибирью, которые оказывают охлаждающий эффект, отражая часть солнечной энергии. Об этом сообщает журнал Environmental Research Letters (ERL).

Образование аэрозолей из молекул газа над Сибирью отмечалось и ранее, однако данные мониторинга выявили усиление этого процесса в последние годы. Специалисты считают, что на это повлияло глобальное потепление.

Так, в 2020 году Сибирь переживала аномальную полугодовую жару. При помощи анализа химии атмосферы эксперты выяснили, что лесные выбросы, загрязнение окружающей среды и волна тепла стали идеальными условиями для образования отражающих солнечную энергию аэрозолей.

"Наши результаты показывают, что весной на обширных территориях западносибирской тайги могут образовываться большие количества аэрозольных частиц, в отличие от того, что предполагалось ранее", – говорится в исследовании.Ученые считают, что в ближайшие годы высокие температуры станут обычным явлением для Западной Сибири, что приведет к более активному появлению атмосферных аэрозолей – в конечном счете это скажется на климатической ситуации.