На дорогах Алтайского края за неделю произошло 58 ДТП, погибли пять человек

Также зарегистрировано 4620 нарушений ПДД

30 сентября 2024, 14:14, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за неделю с 23 по 29 сентября произошло 58 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в ГАИ региона.

В этих авариях пять человек погибли и 70 получили ранения.

Также зарегистрировано 4620 нарушений ПДД. 133 водителя при этом были пьяны, а 12 из них сели за руль в таком виде повторно.