Жесткая авария произошла на Космонавтов в Барнауле

У одного из водителей отняли машину

29 сентября 2024, 12:55, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

Авария с участием трех иномарок произошла на проспекте Космонавтов в Барнауле. Об этом рассказали в региональной ГАИ.

Три машины столкнулись на светофоре в районе мясокомбината. На место приехали врачи и сотрудники полиции.

По данным ГАИ, в результате аварии повреждения получили автомобили Nissan Almera, Nissan X-Trail и Mitsubishi Lancer.

В отношении водителя X-Trail составили административный протокол. Его машину забрали на штрафстоянку.

Пострадавших нет.