Жесткая авария произошла на Космонавтов в Барнауле
У одного из водителей отняли машину
29 сентября 2024, 12:55, ИА Амител
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
Авария с участием трех иномарок произошла на проспекте Космонавтов в Барнауле. Об этом рассказали в региональной ГАИ.
Три машины столкнулись на светофоре в районе мясокомбината. На место приехали врачи и сотрудники полиции.
По данным ГАИ, в результате аварии повреждения получили автомобили Nissan Almera, Nissan X-Trail и Mitsubishi Lancer.
В отношении водителя X-Trail составили административный протокол. Его машину забрали на штрафстоянку.
Пострадавших нет.
13:42:26 29-09-2024
Авария жёсткая и с водителем ИксТрейла поступили жёстко.
22:24:43 29-09-2024
пьяный?