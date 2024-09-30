В Рубцовске мужчина похитил из комиссионного магазина два ноутбука и попался полиции

Молодой человек признался, что на преступление его подтолкнуло отсутствие денег

30 сентября 2024, 13:31, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Рубцовске полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении, сообщили в МЧС Алтайского края.

Злоумышленник проник с ножом в комиссионный магазин, с угрозами похитил два ноутбука и скрылся.

Вскоре преступника поймали по горячим следам – им оказался ранее судимый мужчина 1996 года рождения.

Как пояснил задержанный, на преступление его подтолкнуло отсутствие денег. Ноутбуки он хотел продать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – арест.