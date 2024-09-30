В Рубцовске мужчина похитил из комиссионного магазина два ноутбука и попался полиции
Молодой человек признался, что на преступление его подтолкнуло отсутствие денег
30 сентября 2024, 13:31, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
В Рубцовске полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении, сообщили в МЧС Алтайского края.
Злоумышленник проник с ножом в комиссионный магазин, с угрозами похитил два ноутбука и скрылся.
Вскоре преступника поймали по горячим следам – им оказался ранее судимый мужчина 1996 года рождения.
Как пояснил задержанный, на преступление его подтолкнуло отсутствие денег. Ноутбуки он хотел продать.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – арест.
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