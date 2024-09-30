Бийчанин пытался украсть в магазине "обширный перечень мясной и сырной продукции"

Факт хищения заметили по камерам видеонаблюдения

30 сентября 2024, 12:14, ИА Амител

Почти украденные продукты / Фото: 22.rosguard.gov.ru

В Алтайском крае задержали мужчину, пытавшегося украсть большое количество продуктов из крупного магазина, сообщает региональное управление Росгвардии.

Кнопка тревожной сигнализации сработала в гипермаркете, расположенном на улице Митрофанова в Бийске. Охранник указал прибывшим росгвардейцам на посетителя, который попытался скрыться с похищенными товарами.

"Мужчина взял с торговых полок обширный перечень мясной и сырной продукции, кондитерские изделия, кофе и косметические средства на общую сумму более 10 тысяч рублей. Надеясь остаться незамеченным, бийчанин сложил товары в свою спортивную сумку и прошел мимо кассовой зоны", – рассказали в ведомстве.

Факт хищения заметили по камерам видеонаблюдения представители службы безопасности магазина и нажали кнопку тревожной сигнализации.

Росгвардейцы задержали 30-летнего местного жителя и доставили в дежурную часть. Похищенные товары изъяли в ходе личного досмотра. Возбуждено уголовное дело.