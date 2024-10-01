Барнаулец пришел в гости к соседям и украл у них сумку с деньгами

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

01 октября 2024, 10:10, ИА Амител

Мужская сумка / Фото: unsplash.com

В Барнауле мужчина украл сумку с деньгами и попал под статью, сообщили в МВД Алтайского края.

Днем 63-летний горожанин по приглашению соседей пришел к ним в гости выпить спиртного, а вечером ушел к себе домой, прихватив сумку с 10 тысячами рублей, которая находилась у двери.

Утром супруги заметили пропажу и обратились к полицейским. Подозреваемого задержали и изъяли у него сумку, кошелек и часть денег, которую он не успел потратить.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба. До этого барнаульца также судили за кражу.