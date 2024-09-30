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В Барнауле "фитоняшка" после тренировки украла в раздевалке кошелек и купила еды

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы

30 сентября 2024, 10:24, ИА Амител

Женщина тренируется / Фото: unsplash.com
Женщина тренируется / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае клиентка одного из фитнес-клубов украла у другой посетительницы кошелек, в котором находились банковские карты, более двух тысяч рублей, два серебряных кольца, браслет и серьги, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратилась жительница Барнаула, которая регулярно тренируется в одном из фитнес-центров. В свое последнее посещение она забыла в раздевалке кошелек.

"Обнаружила пропажу лишь тогда, когда на телефон стали приходить сообщения о попытке расчета в продуктовых магазинах", – рассказали в ведомстве.

Подозреваемую задержали оперативно: ею оказалась ранее не судимая жительница города, которая также посещала фитнес-центр.

Свою вину женщина отрицать не стала, похищенное имущество обнаружили у нее дома. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу с причинением значительного ущерба".

Барнаул Криминал

Комментарии 4

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Гость

10:26:09 30-09-2024

Кушать девочка хотела. Понять и простить.

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Гость

17:09:36 30-09-2024

Гость (10:26:09 30-09-2024) Кушать девочка хотела. Понять и простить.... Фитнес - это зло. Жрать охота от него.

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ксения

13:47:58 30-09-2024

в каком спорт зале? 🧐

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Кулау прокаженный

10:48:22 01-10-2024

Белая скво была голодна, потому что у нее нет белого мужчины

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