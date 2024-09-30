В Барнауле "фитоняшка" после тренировки украла в раздевалке кошелек и купила еды

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы

30 сентября 2024, 10:24, ИА Амител

Женщина тренируется / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае клиентка одного из фитнес-клубов украла у другой посетительницы кошелек, в котором находились банковские карты, более двух тысяч рублей, два серебряных кольца, браслет и серьги, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратилась жительница Барнаула, которая регулярно тренируется в одном из фитнес-центров. В свое последнее посещение она забыла в раздевалке кошелек.

"Обнаружила пропажу лишь тогда, когда на телефон стали приходить сообщения о попытке расчета в продуктовых магазинах", – рассказали в ведомстве.

Подозреваемую задержали оперативно: ею оказалась ранее не судимая жительница города, которая также посещала фитнес-центр.

Свою вину женщина отрицать не стала, похищенное имущество обнаружили у нее дома. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу с причинением значительного ущерба".