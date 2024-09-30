В Барнауле "фитоняшка" после тренировки украла в раздевалке кошелек и купила еды
Женщине грозит до пяти лет лишения свободы
30 сентября 2024, 10:24, ИА Амител
В Алтайском крае клиентка одного из фитнес-клубов украла у другой посетительницы кошелек, в котором находились банковские карты, более двух тысяч рублей, два серебряных кольца, браслет и серьги, сообщает региональное МВД.
С заявлением в полицию обратилась жительница Барнаула, которая регулярно тренируется в одном из фитнес-центров. В свое последнее посещение она забыла в раздевалке кошелек.
"Обнаружила пропажу лишь тогда, когда на телефон стали приходить сообщения о попытке расчета в продуктовых магазинах", – рассказали в ведомстве.
Подозреваемую задержали оперативно: ею оказалась ранее не судимая жительница города, которая также посещала фитнес-центр.
Свою вину женщина отрицать не стала, похищенное имущество обнаружили у нее дома. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу с причинением значительного ущерба".
10:26:09 30-09-2024
Кушать девочка хотела. Понять и простить.
17:09:36 30-09-2024
Гость (10:26:09 30-09-2024) Кушать девочка хотела. Понять и простить.... Фитнес - это зло. Жрать охота от него.
13:47:58 30-09-2024
в каком спорт зале? 🧐
10:48:22 01-10-2024
Белая скво была голодна, потому что у нее нет белого мужчины