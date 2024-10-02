НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле пенсионерка отдала мошенникам 1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

02 октября 2024, 16:40, ИА Амител

Пожилая женщина / Фото: unsplash.com
Пожилая женщина / Фото: unsplash.com

В  Барнауле пенсионерка отдала мошенникам более 1 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

67-летней женщине позвонила незнакомка и сообщила, что ей неправильно посчитали пенсионные выплаты. И чтобы добиться перерасчета, нужно подать заявление и встать в электронную очередь. Для этого горожанке отправили SMS с кодом подтверждения, который она продиктовала злоумышленнице.

После этого женщине позвонил неизвестный мужчина и заявил, что по ее счету проходят подозрительные операции и нужно срочно перевести сбережения на "безопасный счет".

"Пенсионерка так и сделала: в нескольких банках сняла личные сбережения в размере более 1 млн рублей и отправила по указанным реквизитам", – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Барнаул Мошенники

Комментарии 8

Avatar Picture
гость

19:01:43 02-10-2024

В 67 руки так не выглядят

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:28:20 02-10-2024

как же надоели эти новости о нищете пенсионеров...сил нет

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:38:27 02-10-2024

В отношении пенсионерки дело возбудили? Откуда у нее 1 миллион рублей? У нас же они на каждом углу стонут, что им тяжело живется. Голодные они холодные. А миллионы имеют. Где-то сама тяпнула миллион. Видать легко достались раз так легко с ними рассталась.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:14:21 02-10-2024

Почему-то звонят только тем, у кого есть деньги. У кого из нет, тем и не звонят. Наводит на размышления. Кто сливает инфу?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:01:40 03-10-2024

Гость (22:14:21 02-10-2024) Почему-то звонят только тем, у кого есть деньги. У кого из н...
Банк

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:38 03-10-2024

Я хотела снять 300т.р., но мне сказали, надо заранее заказывать. А тут бац - и сняла.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дима

12:07:54 03-10-2024

Все ноют денег у них нет, пенсионеры одни миллионеры.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:46:34 04-10-2024

пенсионерка отдала мошенникам 1 млн рублей --- есть бабки у пенсов

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров