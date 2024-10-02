В Барнауле пенсионерка отдала мошенникам 1 млн рублей
Возбуждено уголовное дело
02 октября 2024, 16:40, ИА Амител
В Барнауле пенсионерка отдала мошенникам более 1 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
67-летней женщине позвонила незнакомка и сообщила, что ей неправильно посчитали пенсионные выплаты. И чтобы добиться перерасчета, нужно подать заявление и встать в электронную очередь. Для этого горожанке отправили SMS с кодом подтверждения, который она продиктовала злоумышленнице.
После этого женщине позвонил неизвестный мужчина и заявил, что по ее счету проходят подозрительные операции и нужно срочно перевести сбережения на "безопасный счет".
"Пенсионерка так и сделала: в нескольких банках сняла личные сбережения в размере более 1 млн рублей и отправила по указанным реквизитам", – рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
19:01:43 02-10-2024
В 67 руки так не выглядят
20:28:20 02-10-2024
как же надоели эти новости о нищете пенсионеров...сил нет
20:38:27 02-10-2024
В отношении пенсионерки дело возбудили? Откуда у нее 1 миллион рублей? У нас же они на каждом углу стонут, что им тяжело живется. Голодные они холодные. А миллионы имеют. Где-то сама тяпнула миллион. Видать легко достались раз так легко с ними рассталась.
22:14:21 02-10-2024
Почему-то звонят только тем, у кого есть деньги. У кого из нет, тем и не звонят. Наводит на размышления. Кто сливает инфу?
08:01:40 03-10-2024
Гость (22:14:21 02-10-2024) Почему-то звонят только тем, у кого есть деньги. У кого из н...
Банк
09:29:38 03-10-2024
Я хотела снять 300т.р., но мне сказали, надо заранее заказывать. А тут бац - и сняла.
12:07:54 03-10-2024
Все ноют денег у них нет, пенсионеры одни миллионеры.
08:46:34 04-10-2024
пенсионерка отдала мошенникам 1 млн рублей --- есть бабки у пенсов