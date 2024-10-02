В Барнауле пенсионерка отдала мошенникам 1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

02 октября 2024, 16:40, ИА Амител

Пожилая женщина / Фото: unsplash.com

В Барнауле пенсионерка отдала мошенникам более 1 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

67-летней женщине позвонила незнакомка и сообщила, что ей неправильно посчитали пенсионные выплаты. И чтобы добиться перерасчета, нужно подать заявление и встать в электронную очередь. Для этого горожанке отправили SMS с кодом подтверждения, который она продиктовала злоумышленнице.

После этого женщине позвонил неизвестный мужчина и заявил, что по ее счету проходят подозрительные операции и нужно срочно перевести сбережения на "безопасный счет".

"Пенсионерка так и сделала: в нескольких банках сняла личные сбережения в размере более 1 млн рублей и отправила по указанным реквизитам", – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.