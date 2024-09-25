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Бийчанку обманули мошенники во время "записи на замену счетчика"

Для подтверждения записи на определенную дату аферист попросил сказать код из СМС

25 сентября 2024, 09:45, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

В Алтайском крае мошенники под видом сотрудников ресурсоснабжающих предприятий обманули женщину, сообщает региональное МВД.

53-летней жительнице Бийска позвонил якобы сотрудник энергоснабжающей компании. Он пояснил, что по ее адресу необходима замена счетчика. Для подтверждения записи на определенную дату мужчина попросил сказать код из СМС, женщина продиктовала эти четыре цифры.

"После беседы бийчанка не смогла зайти в личный кабинет на портале "Госуслуги". Она поняла, что сама того не желая предоставила доступ к своим данным злоумышленникам", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители в очередной раз напоминают жителям края, что схемы обмана постоянно меняются. Неизменным остается одно: мошенники пытаются узнать код из СМС, который становится ключом доступа к персональным данным и счетам.

Работа с документами / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Бийск Мошенники

Комментарии 1

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Галина

11:14:39 25-09-2024

Мне вчера так же звонили, по замене счётчика...я сразу поняла, что это мошенник...прервала разговор.

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