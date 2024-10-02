Жительница Алтая перевела мошенникам 2 млн рублей
Возбуждено уголовное дело
02 октября 2024, 16:14, ИА Амител
67-летняя жительница Горно-Алтайска отдала мошенникам 2 млн рублей, сообщили в МВД Республики Алтай.
Женщине пришло в мессенджере сообщение от имени бывшего директора организации, в которой она работает. Экс-коллега предупредила о том, что сотрудники силовых ведомств начали финансовую проверку учреждения и скоро с ней свяжутся.
После этого горожанке стали звонить лжесотрудники различных организаций и правоохранительных органов, запугивая ее обысками и уголовными делами за финансирование терроризма.
После этого ей позвонил мужчина, с которым она общалась в течение недели. Незнакомец утверждал, что мошенники по доверенности оформляют в банках кредиты на ее имя, и чтобы избежать хищения денег, необходимо оформить кредиты самостоятельно.
В итоге женщина оформила займы в двух банках на 1,1 млн рублей и перевела все на указанные счета. Однако после этого ей сообщили, что злоумышленники все-таки смогли оформить кредит, и для решения проблемы женщина перевела злоумышленникам еще более 900 тысяч.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
17:52:48 02-10-2024
Видимо у бабули рыльце-то в пушку было!
20:28:52 02-10-2024
и снова нищие старушки пенсионерки. ну что ж такое
20:54:26 02-10-2024
Гость (20:28:52 02-10-2024) и снова нищие старушки пенсионерки. ну что ж такое... Они как будто соревнуются кто больше подарит незнакомцам.
21:16:47 02-10-2024
Гость (20:28:52 02-10-2024) и снова нищие старушки пенсионерки. ну что ж такое... И снова те, кого в школе тупорогие училки (с днем вас кончины образования) не научили читать. Кредиты она набрала. Дура. Так ей и надо. А такие еще в школе работают.
12:09:36 03-10-2024
Народ с жиру бесится, все ноют, хреново живем.