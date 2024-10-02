Жительница Алтая перевела мошенникам 2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

02 октября 2024, 16:14, ИА Амител

10-рублевые монеты / Фото: unsplash.com

67-летняя жительница Горно-Алтайска отдала мошенникам 2 млн рублей, сообщили в МВД Республики Алтай.

Женщине пришло в мессенджере сообщение от имени бывшего директора организации, в которой она работает. Экс-коллега предупредила о том, что сотрудники силовых ведомств начали финансовую проверку учреждения и скоро с ней свяжутся.

После этого горожанке стали звонить лжесотрудники различных организаций и правоохранительных органов, запугивая ее обысками и уголовными делами за финансирование терроризма.

После этого ей позвонил мужчина, с которым она общалась в течение недели. Незнакомец утверждал, что мошенники по доверенности оформляют в банках кредиты на ее имя, и чтобы избежать хищения денег, необходимо оформить кредиты самостоятельно.

В итоге женщина оформила займы в двух банках на 1,1 млн рублей и перевела все на указанные счета. Однако после этого ей сообщили, что злоумышленники все-таки смогли оформить кредит, и для решения проблемы женщина перевела злоумышленникам еще более 900 тысяч.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.