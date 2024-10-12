Деревья гнутся. Фото последствий ледяного дождя в Барнауле и пригороде
Осадки и заморозки привели к образованию толстой корки льда
12 октября 2024, 09:16, ИА Амител
Ледяний дождь в Барнауле и пригороде / Фото: amic.ru, "В курсе 22"
В Алтайском крае и Барнауле в частности прошел ледяной дождь. Деревья, машины, дорога и здания покрылись ледяной коркой, а работа электротранспорта оказалась парализована.
Напомним, что ночью в регионе прошли заморозки при осадках: в крае выпал снег с дождем. По прогнозу синоптиков, дневная температура в Барнауле составит от 0 до +2 градусов. Лед будет таять, однако не так активно, как хотелось бы.
На фоне этого в краевой столице ввели ограничение движения электротранспорта. Сейчас МУП "Горэлектротранс" проводит аварийно-восстановительные работы.
09:32:24 12-10-2024
Мрак и ужОс...
15:08:34 12-10-2024
сегодня было страшно красиво в прямом смысле этих слов. трава, деревья и кусты хризантем, как заколдованные злым волшебником и закованные в лёд. завораживающее зрелище!
16:18:34 12-10-2024
Очень жалко деревья! Те, что в листве зеленые стояли переломало(( Их много, не подсчитанны все еще...
Эти погодные анамалии задолбали. Деревья не успели сбросить листву.