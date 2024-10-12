Деревья гнутся. Фото последствий ледяного дождя в Барнауле и пригороде

Осадки и заморозки привели к образованию толстой корки льда

12 октября 2024, 09:16, ИА Амител

Ледяний дождь в Барнауле и пригороде / Фото: amic.ru, "В курсе 22"

В Алтайском крае и Барнауле в частности прошел ледяной дождь. Деревья, машины, дорога и здания покрылись ледяной коркой, а работа электротранспорта оказалась парализована.

Напомним, что ночью в регионе прошли заморозки при осадках: в крае выпал снег с дождем. По прогнозу синоптиков, дневная температура в Барнауле составит от 0 до +2 градусов. Лед будет таять, однако не так активно, как хотелось бы.

На фоне этого в краевой столице ввели ограничение движения электротранспорта. Сейчас МУП "Горэлектротранс" проводит аварийно-восстановительные работы.