Движение электротранспорта остановилось в Барнауле после ледяного дождя

МУП "Горэлектротранс" проводит аварийно-восстановительные работы

12 октября 2024, 09:27, ИА Амител

Барнаульский трамвай / Фото: сообщество транспорта города

В Барнауле остановилось движение электротранспорта из-за ледяного дождя. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Из-за неблагоприятных погодных условий произошло обледенение контактной сети. По этой причине движение трамваев и троллейбусов затруднено.

"В настоящее время МУП "Горэлектротранс" проводит аварийно-восстановительные работы. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – добавили в мэрии.

Жителей города призвали выбирать для движения альтернативные автобусные маршруты. О завершении работ сообщат дополнительно.