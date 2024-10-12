Движение электротранспорта остановилось в Барнауле после ледяного дождя
МУП "Горэлектротранс" проводит аварийно-восстановительные работы
12 октября 2024, 09:27, ИА Амител
Барнаульский трамвай / Фото: сообщество транспорта города
В Барнауле остановилось движение электротранспорта из-за ледяного дождя. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.
Из-за неблагоприятных погодных условий произошло обледенение контактной сети. По этой причине движение трамваев и троллейбусов затруднено.
"В настоящее время МУП "Горэлектротранс" проводит аварийно-восстановительные работы. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – добавили в мэрии.
Жителей города призвали выбирать для движения альтернативные автобусные маршруты. О завершении работ сообщат дополнительно.
09:52:50 12-10-2024
какие альтернативные то, они как будто в субботу нормально ходят, насмешили
13:51:20 12-10-2024
Дома всем сидеть!
16:33:13 12-10-2024
вранье! весь день по городу езжу и пешком хожу вдоль трамвайных линий (так получилось)- НИ ОДНОЙ ремонтной бригады НИГДЕ НЕ РАБОТАЕТ!!!
19:12:46 12-10-2024
нет нигде ремонтников. чо там кто делает неясно, почему провода в зимних регионах так монтируются и почему не готовятся к зиме ЗАРАНЕЕ. это преступление против граждан, бессовестные
08:58:27 13-10-2024
Гость (19:12:46 12-10-2024) нет нигде ремонтников. чо там кто делает неясно, почему пров... Ну да особенно когда тебе на работу по времени, в итоге опаздываешь тебя еще оскорбляют, за опоздание и слушать не хотят.
19:14:01 12-10-2024
и что, теперь до весны так?